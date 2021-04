Nelle ultimissime puntate de Il Segreto, gli strani atteggiamenti di Emilia Ulloa (Sandra Cervera) continueranno ad impensierire il figlio Matias Castañeda (Ivan Montes). Se avete seguito in precedenza i nostri post, sapete già che tutto partirà da un malore improvviso che la donna avrà nel piazzale di Puente Viejo…

Il Segreto, trame: Emilia rifiuta di farsi ricoverare in ospedale

Le anticipazioni indicano infatti che Emilia perderà i sensi di fronte a diversi compaesani quando un gruppo di rivoltosi, capeggiati da don Filiberto (Andres Suarez), si schiererà apertamente contro le posizioni repubblicane del sindaco Alicia Urrutia (Roser Tapias). A quel punto, Matias chiamerà subito il dottor Clemente affinché visiti la madre, ma quest’ultima avrà un atteggiamento decisamente ostile in seguito al referto dell’uomo.

In pratica, il medico consiglierà alla Ulloa di farsi ricoverare per qualche giorno in ospedale, al fine di capire meglio se quello svenimento possa essere stato soltanto il frutto di un intenso periodo di stress.

Tuttavia, Emilia non vorrà affatto saperne di ricoverarsi e, dando sfoggio di un atteggiamento fin troppo aggressivo, rifiuterà categoricamente la proposta. Un particolare che insospettirà a dismisura Matias…

Il Segreto, spoiler: Matias sempre più sospettoso di Emilia

Eh sì: vi anticipiamo che, nel corso di un dialogo con Marcela (Paula Ballesteros), Matias passerà in rassegna tutte le bugie che Emilia gli ha raccontato fin dal giorno che ha rimesso piede a Puente Viejo. Una scia di menzogne che è stata chiara nella mente del ragazzo fin dal giorno in cui ha scoperto che la nonna Rosario (Adelfa Calvo) non si era recata a Cuba per prendere il posto della mamma durante la trasferta: su un trafiletto di giornale, infatti, c’era scritto che l’anziana donna aveva accompagnato la nipote Prado (Maria De Nati) in un tour musicale in giro per le Americhe.

Da un lato Matias aveva accantonato la questione, pur non convinto dalla spiegazione di Emilia (ossia che quel tour fosse magari sorto all’improvviso), dall’altro il giovane, dati gli ultimi avvenimenti, vorrà vederci più chiaro e penserà di scrivere un telegramma ad Alfonso per chiedergli ulteriori spiegazioni. Peccato però che lo stesso non arriverà mai a destinazione…

Il Segreto, news: Matias scopre che Emilia ha bloccato il suo telegramma

Per quale motivo? La risposta è semplice: Emilia intercetterà il telegramma scritto dal figlio e chiederà ai funzionari della posta di non spedirlo per nessuna ragione ad Alfonso!

In ogni caso, Matias scoprirà presto ciò che ha fatto la madre e per questa ragione lo scontro sarà inevitabile, anche se la Ulloa sosterrà di aver agito in quel modo per non far preoccupare ulteriormente il marito (quest’ultimo secondo lei non potrebbe comunque arrivare a Puente Viejo con i bambini, date le sommosse che si stanno verificando negli ultimi tempi).

Ovviamente, questa scusa non convincerà per niente Matias e tutto ciò farà da apripista ad un segreto di Emilia che emergerà soltanto nell’epilogo della telenovela… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

