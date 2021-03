Vanessa gelosa di Max e Shirin, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Non ha molta fortuna in amore Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár). Ancora segnata dalla dolorosa fine della sua storia con Robert (Lorenzo Patané), nella prossima stagione di Tempesta d’amore la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) finirà ancora una volta per innamorarsi di un uomo che non ricambia i suoi sentimenti.… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Vanessa si innamora di Max

Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore Vanessa è ancora coinvolta nella sua relazione “senza impegno” con Robert. Come sappiamo, però, in realtà da parte della ragazza “l’impegno” c’è eccome! Perdutamente innamoratasi di Saalfeld, la Sonnbichler spererà fino all’ultimo che lui possa un giorno ricambiarla. Speranza che risulterà vana…

Negli episodi tedeschi della soap, la nipote di Alfons ha infatti già da tempo chiuso la sua storia con Robert, che a sua volta ha invece iniziato una relazione con Cornelia (Deborah Müller), di cui ha nel frattempo capito di essere innamorato.

Vedere i due fidanzatini insieme sarà un durissimo colpo per Vanessa, che dovrà anche affrontare un’altra difficilissima prova: un’operazione al menisco con complicazioni inaspettate.

E sarà proprio durante la sua difficile convalescenza che la Sonnbichler si avvicinerà ad un nuovo personaggio, di cui finirà velocemente per innamorarsi: Max Richter (Stefan Hartmann), un lontano nipote di Michael (Erich Altenkopf) arrivato al Fürstenhof come fitness trainer!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Max si innamora di Shirin

Tra Vanessa e Max effettivamente l’intesa sembrerà essere immediata. Memore dell’errore commesso con Robert, però, prima di lasciarsi andare ad una relazione con Richter, la Sonnbichler vorrà essere sicura che il ragazzo abbia intenzioni serie. E purtroppo ben presto sarà chiaro che non è così!

Capendo che il suo amato cerca solo un po’ di “divertimento”, Vanessa deciderà dunque di respingerlo e di sperare che le cose cambino con il tempo. Ebbene, effettivamente le cose cambieranno, ma non nel modo sperato da Vanessa…

Quando al Fürstenhof si presenterà Shirin (Merve Çakır) – l’ex migliore amica della protagonista Maja (Christina Arends) – per Max sarà infatti un vero e proprio colpo di fulmine! Determinato a conquistare la nuova arrivata ad ogni costo, il ragazzo non solo perderà interesse per Vanessa, ma chiederà addirittura a quest’ultima di aiutarlo a fare colpo su Shirin.

Sarà questo l’inizio di un nuovo triangolo amoroso destinato a tenere banco per parecchio tempo. Alla fine Vanessa riuscirà a conquistare l’uomo che ama oppure sarà destinata ad una nuova delusione? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

