Quando due persone si amano, tra loro si crea un legame magico che nulla può spezzare. È questo il caso di Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber), i protagonisti della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore.

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: ANDRÉ torna al Fürstenhof (senza memoria)!

Nonostante faide familiari, tradimenti ed incomprensioni, infatti, i due ragazzi continueranno ad essere legati a filo doppio da qualcosa che va ben oltre la comprensione umana. E sarà proprio grazie a questo legame magico che verrà evitata una tragedia… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, puntate tedesche: Maja chiude i rapporti con Florian

Se nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda da noi in Italia Maja e Florian si stanno lentamente avvicinando, in Germania la situazione è decisamente diversa. Dopo essersi innamorati e aver iniziato un’intensa ed appassionata relazione, i due protagonisti hanno infatti finito per lasciarsi a causa di una faida familiare.

Il fratello maggiore di Florian – Erik (Sven Waasner) – si rivelerà infatti essere il criminale che ha rovinato la vita al padre di Maja: Cornelius (Christoph Mory). E non è finita qui! Nonostante l’amore per la fidanzata e la consapevolezza che il fratello è un criminale, Florian non se la sentirà di mandare il consanguineo in carcere, finendo per aiutarlo a farla franca. Un tradimento che Maja non potrà perdonargli…

Profondamente delusa dall’uomo che diceva di amarla, la von Thalheim troncherà dunque di netto i rapporti con lui e inizierà invece una relazione con il suo amore di gioventù: Hannes (Pablo Konrad). Dal canto suo, il giovane Vogt si avvicinerà invece pericolosamente a Shirin Ceylan (Merve Çakır), la migliore amica della sua ex.

La lealtà e l’amicizia nei confronti di Maja, però, porteranno Shirin a rinunciare al sogno di iniziare una storia con Florian…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Florian salva la vita a Maja

Sarà in questa complessa situazione che Erik scoprirà che Cornelius è sulla strada giusta per trovare delle prove della propria innocenza. Temendo di finire nei guai, Vogt deciderà dunque di smascherare l’identità dell’uomo: quest’ultimo è infatti giunto al Fürstenhof sotto mentite spoglie dopo aver simulato la propria morte.

Ebbene, quando Florian scoprirà le intenzioni del fratello, capirà di non poter impedire che il padre della sua amata venga ulteriormente punito e informerà dunque Maja. Grata per la soffiata, quest’ultima si precipiterà dunque dal padre per avvertirlo. L’ansia e la fretta, però, le giocheranno un brutto scherzo…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Mentre cercherà di raggiungere il genitore, la von Thalheim farà avrà infatti una rovinosa caduta, finendo per rimanere a terra priva di sensi nel bosco. Proprio quando le cose inizieranno a mettersi male per la ragazza, però, accadrà qualcosa di “magico”…

Nonostante siano separati da tempo, Florian percepirà immediatamente che la sua ex è in pericolo e non esiterà a precipitarsi nel bosco per cercarla. Ebbene, l’istinto del giovane guardaboschi si rivelerà provvidenziale: grazie a lui la Maja verrà trovata in tempo e salvata.

E a quel punto ai due protagonisti sarà chiaro che il loro legame è molto più profondo di quanto pensassero. Troveranno la forza di tornare insieme? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.