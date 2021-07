Il momento tanto atteso è arrivato! A settimane di distanza dal loro primo incontro, tra i nuovi protagonisti di Tempesta d’amore Florian Vogt (Arne Löber) e Maja von Thalheim (Christina Arends) scatterà finalmente la scintilla. E l’occasione sarà un momento davvero magico…

Leggi anche: TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni puntata del 16 e 17 luglio 2021

Ecco infatti cosa dunque accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Maja e Florian si avvicinano

Ci sono i colpi di fulmine e ci sono gli amori che hanno bisogno di tempo per crescere. Alla seconda categoria appartiene senza dubbio il legame tra Maja e Florian! Partiti con il piede sbagliato a causa di un’incomprensione, i due protagonisti si sono con il tempo scoperti molto più simili di quanto avrebbero mai immaginato.

Grazie al comune amore per la natura, Vogt e la von Thalheim si sono infatti velocemente avvicinati, tanto che la ragazza ha presto capito di essersi innamorata del bel guardacaccia. Quando ha provato un approccio, però, lui l’ha respinta nel timore che le intenzioni dell’amica non fossero serie.

Ciononostante, varie vicissitudini ed avventure hanno portato i due protagonisti ad avvicinarsi ulteriormente…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian capisce di amare Maja

Sarà in queste circostanze che Maja dovrà prepararsi ad un momento che non avrebbe mai voluto vivere: dire addio a Napoleone, il coniglietto da lei salvato alcune settimane fa. Ormai in salute, il suo piccolo amico dovrà infatti essere liberato nella natura per permettergli di tornare al suo habitat naturale. Ci sarà però una sorpresa…

Ormai affezionato alla sua padroncina, il simpatico quadrupede non sembrerà infatti per nulla intenzionato ad andarsene! E ora? Ancora una volta sarà Florian a salvare la situazione: metterà Napoleone in un recinto presso le scuderie del Fürstenhof, in modo che possa restare vicino a Maja ma avere comunque la sua libertà.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Al settimo cielo, la von Thalheim si ritroverà ancora più legata a Florian, che – oltre ad essere un esperto di animali – si rivelerà essere anche un ottimo sostegno nei momenti del bisogno. Quando Selina (Katja Rosin) finirà in ospedale a causa del veleno somministratole da Ariane (Viola Wedekind), Florian rimarrà sempre al fianco di Maja, rincuorandola e facendole forza.

Sarà proprio in queste tristi circostanze che i due ragazzi si incontreranno casualmente nel bosco di fronte al cosiddetto “albero magico” e tra loro si creerà un’atmosfera speciale. Ebbene, sarà in quel momento che Florian aprirà finalmente gli occhi, rendendosi conto di amare Maja alla follia!

I due protagonisti della diciassettesima stagione diventeranno dunque finalmente una coppia? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.