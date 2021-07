Non si può certo dire che il rapporto tra Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber) non sia movimentato! Dopo aver affrontato insieme mille avventure, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i due protagonisti saranno vittima di un grave incidente dalle conseguenze inaspettate…

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Vanessa scopre la relazione tra Robert e Cornelia e…

Ecco infatti cosa dunque accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Florian bacia Maja

Sembrano davvero lontani i giorni in cui Maja e Florian si detestavano. Partiti con il piede sbagliato, i due protagonisti della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore si sono infatti velocemente riappacificati… e innamorati!

Se la prima ad aprire gli occhi sui propri sentimenti è stata la von Thalheim, non ci è voluto molto perché anche il giovane Vogt ammettesse a se stesso che ciò che prova per la collega va ben oltre l’amicizia. Da qui a dichiararsi, però, il passo sarà molto lungo…

Dopo aver aggredito telefonicamente l’ex fidanzato della sua amata ed essersi presentato come il nuovo compagno di quest’ultima, Florian proverà in qualche modo a rimediare, finendo solo per commettere un altro errore.

Sarà così che tra i due protagonisti scoppierà un’accesa discussione, che terminerà con… un bacio appassionato!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian ha un incidente per colpa di Maja

A causa del litigio, infatti, Florian perderà le inibizioni e bacerà Maja, che – colta alla sprovvista – si ritrarrà. Pur essendosi sottratta al bacio, la ragazza sarà però determinata a dichiarare al guardacaccia i suoi sentimenti. E per farlo organizzerà un piano dalle conseguenze inaspettate…

Decisa a creare il momento perfetto, la von Thalheim farà credere a Florian di aver visto Napoleone scappare nel bosco e lo convincerà a mettersi alla ricerca del coniglietto in sella ad un tandem. Il risultato? A causa di un errore di Maja, i due avranno un incidente e Florian verrà trasportato in ospedale privo di sensi!

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Fortunatamente il ragazzo verrà presto dichiarato fuori pericolo, ma la preoccupazione per il fratellino farà esplodere la rabbia di Erik (Sven Waasner) verso Maja, a cui darà la colpa dell’incidente e intimerà di tenersi alla larga da Florian.

Neanche le minacce di Erik potranno però evitare che tra i due protagonisti sbocci l’amore… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.