Entrambi sono stati lasciati dalle mogli ed entrambi hanno trovato la donna giusta, ma si rifiutano di ammetterlo. Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) stanno vivendo vite speculari, che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore finiranno inaspettatamente per intrecciarsi… Ecco cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Rosalie crea i “dolci della salute” e mette Michael nei guai!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael nei guai per colpa di Rosalie

Sono passati ormai parecchi mesi dalla fine dei matrimoni di Robert e Michael. Lasciati dalle rispettive mogli, i due amici si sono trovati a dover ricostruire le proprie vite, reagendo in modo diametralmente opposto.

Se Saalfeld si è distratto grazie ad una bollente relazione con Vanessa (Jeannine Gaspár), Niederbühl ha invece deciso di chiudere – almeno temporaneamente – con le donne. E così, quando nella sua vita è ricomparsa improvvisamente Rosalie Engel (Natalie Alison), il medico si è a lungo mostrato reticente all’idea di ricominciare una storia con la sua ex.

È così iniziato un lungo tira e molla che porterà la donna a capire di dover provare a diventare una persona migliore per poter far breccia nel cuore del suo amato. Determinata a dimostrare a quest’ultimo di prendere sul serio le sue raccomandazioni da medico, Rosalie deciderà dunque di offrire nel suo bar-pasticceria dei “dolci della salute”… e userà l’immagine di Michael per sponsorizzarli!

Il risultato? Come prevedibile non solo il bel dottore si infurierà, ma finirà pure nei guai!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael si interessa a Cornelia

Tra Rosalie e Michael scoppierà dunque l’ennesimo litigio che porterà i due ad allontanarsi ancora una volta, nonostante i recenti miglioramenti del loro rapporto. E sarà in questa circostanza che tra loro si inserirà un fastidioso terzo incomodo…

Tutto inizierà quando i Saalfeld chiederanno a Michael e Cornelia (Deborah Müller) di sostituire all’ultimo momento due pianisti al pianobar. Ebbene, nonostante qualche tentennamento iniziale, alla fine i due accetteranno e la loro esibizione otterrà un grande successo.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

In tale occasione tra i due “musicisti” improvvisati si creerà una grande sintonia, tanto che Michael inizierà a vedere in Cornelia una donna adatta a stare al suo fianco… molto più di Rosalie! Ebbene, il medico si confiderà proprio con Robert, la cui reazione sarà decisamente inaspettata…

Di fronte all’improvviso interesse dell’amico per la Holle, infatti, Saalfeld non potrà evitare di infastidirsi. E sarà questo il primo passo per capire quanto la donna conti realmente per lui… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.