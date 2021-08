La notizia della gravidanza di Cinta (Aroa Rodriguez), ormai trasferitasi in Argentina al fianco del marito Emilio Pasamar (Josè Pastor), farà esplodere il caos tra i Dominguez nelle prossime puntate italiane di Una vita: dopo aver accolto con gioia il fatto che, entro nove mesi, diventeranno nonni, Josè Miguel (Manuel Bandera) e la moglie Bellita Del Campo (Maria Gracia) si troveranno su due fronti completamente opposti e finiranno per dare il via alla loro ennesima crisi matrimoniale. Scopriamo insieme perché…

Una Vita, news: Bellita vuole raggiungere Cinta in Argentina

In base a quanto riportano le anticipazioni, Bellita si preoccuperà infatti a dismisura per lo stato interessante di Cinta, tant’è che arriverà a pensare che, durante il periodo della gestazione, la ragazza difficilmente farà fatica ad affrontare sola soletta la tournée teatrale che la aspetta (e vero motivo che l’ha portata ad andare in Argentina).

Senza coinvolgere minimamente il marito nella questione, la Del Campo prenderà così la decisione di partire per riabbracciare la figlia e sopratutto per starle vicina durante tutto il periodo della gravidanza. Un’idea che, invece, non convincerà Josè Miguel, convinto del fatto che Cinta ed Emilio, sposati da pochissimo, abbiano bisogno di trovare il loro equilibrio e gestire l’arrivo del primo figlio in completa autonomia.

Appena comunicherà alla donna che non intende intraprendere il viaggio, per i coniugi Dominguez si aprirà una vera e propria guerra…

Una Vita, trame: Josè Miguel rinfaccia a Bellita tutte le rinunce che ha fatto per lei!

Da un lato Bellita non ne vorrà affatto sapere di non raggiungere la figlia e comprerà un biglietto di sola andata per lei, evitando perfino di essere accompagnata dalla domestica Alodia (Abril Montilla), dall’altro Josè Miguel non riuscirà a sopportare a lungo i nuovi capricci della consorte e le ricorderà che, soltanto poche settimane prima, ha ceduto al figlio Julio (Adrian Reyes) grandi opportunità lavorativi ad Hollywood solamente per stare al suo fianco perché lei desiderava restare ad Acacias.

Tra le altre cose, il Dominguez Senior cercherà di far capire a Bellita che la sua presenza in Argentina potrebbe offuscare anche l’ascesa artistica di Cinta, dato che tutti i giornalisti si concentrerebbero sulla sua carriera, dimenticandosi della loro giovane erede.

Tutte queste rimostranze non convinceranno la Del Campo: la rottura tra i coniugi, ancora una volta, apparirà dunque insanabile…

Una Vita, spoiler: Rosina e Susana danno un “consiglio” a Bellita

In questa intricata situazione si inseriranno quindi, quasi per caso, le “pettegole” Rosina (Sandra Marchena) e Susana (Amparo Fernandez). Appena scopriranno che l’amica intende abbandonare il marito ad Acacias nella speranza che possa decidere “forzatamente” di seguirla, le due donne daranno a Bellita dell’egoista e le domanderanno se ha chiesto a Cinta se desidera davvero che la raggiunga.

A tale quesito la donna non saprà dare una risposta, visto che non si sarà mai messa in contatto con la consanguinea per chiederle se effettivamente voglia il suo aiuto o se le basti quello di Emilio. Quel consiglio spingerà così Bellita ad una riflessione, ma non è detto che tutto ciò basti a risolvere il conflitto con il sempre più esasperato Josè Miguel… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

