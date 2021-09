Un periodo da incubo è in arrivo in Germania per la protagonista femminile della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore! Nelle prossime puntate tedesche, infatti, Maja von Thalheim (Christina Arends) non solo scoprirà che l’uomo che ama ha pochi mesi di vita ma dovrà anche assistere al suo fidanzamento con niente meno che sua sorella…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, puntate tedesche: Florian si ammala e respinge Maja

Una trama drammatica sta tenendo banco nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore. Durante un’eroica azione di salvataggio, Florian (Arne Löber) contrarrà infatti una gravissima infezione che lo porterà ad affrontare una diagnosi sconvolgente: gli resta poco da vivere!

Per la malattia contratta dal coraggioso guardacaccia non esiste infatti nessuna cura, anche se esistono delle ricerche scientifiche in merito. Pronta a tutto pur di aiutare l’ex fidanzato (che, tra l’altro, si è infettato proprio per salvarle la vita), Maja convincerà il suo nuovo compagno Hannes Fröhlich (Pablo Konrad), a finanziare lo sviluppo di una cura. E non è finita qui…

La prospettiva di perderlo per sempre, farà capire a Maja di amare ancora profondamente Florian. Per risparmiarle il dolore di dover stare accanto ad un uomo in fin di vita, però, lui la respingerà e farà di tutto per scoraggiarla dal lottare per lui.

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Florian inizia una storia con Constanze

Ebbene, l’occasione perfetta per dimenticare la donna che ama e al contempo tenere quest’ultima a distanza non tarderà a presentarsi. Quando la sorellastra di Maja – Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) – arriverà a sorpresa al Fürstenhof, Florian inizierà con lei una storia.

Quella che voleva essere una semplice avventura rischierà però presto di trasformarsi in qualcosa di più! Se Vogt metterà fin dall’inizio in chiaro di amare Maja e di voler semplicemente tenere quest’ultima lontana, Constanze spererà infatti di riuscire a legare a sé il bel guardacaccia.

E ben presto avrà l’opportunità di mettere a segno un punto importante contro la sorella (con cui ha un pessimo rapporto)…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Florian decide di sposare Constanze

L’opportunità in questione consisterà in un evento di raccolta fondi organizzato per racimolare il denaro necessario a finanziare le cure di cui ha bisogno Florian. Nel tentativo di fare colpo sui generosi benefattori e spingerli a donare somme maggiori, Constanze penserà bene di fare una proposta di matrimonio a Florian davanti a tutti… Maja inclusa!

Ebbene, tra lo stupore generale (e l’orrore della von Thalheim) Vogt accetterà di sposare la sorella della sua ex! Effettivamente il piano funzionerà, tanto che un’anziana baronessa donerà ai due “promessi sposi” una somma ingente.

Basterà questa generosa donazione a salvare la vita a Florian? E quest’ultimo sposerà davvero Constanze? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

(Puntate 3683-4, in onda in Germania dal 24 al 27settembre 2021)

