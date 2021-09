Dove può arrivare l’amore di una figlia? Nel caso di Maja von Thalheim (Christina Arends) la risposta è sicuramente “molto lontano”. A tutto, però, c’è un limite!

Dopo aver perso l’uomo che ama per proteggere il padre, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella protagonista della diciassettesima stagione della soap capirà di aver già sacrificato troppo per il genitore, decidendo di mettere per una volta al primo posto la propria felicità…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Florian respinge Maja

Sembra passata un’eternità da quando Maja von Thalheim e Florian Vogt (Arne Löber) erano una coppia felice e spensierata, eppure sono trascorsi solo pochi giorni dalla fine della loro storia. Non c’è dunque da stupirsi se i due si amano ancora, ma non trovano il coraggio di fare il primo passo.

Come sappiamo, dietro la loro improvvisa separazione c’è la mano del perfido fratello di Florian: Erik Vogt (Sven Waasner). Quest’ultimo ha infatti costretto Maja a ingannare il fidanzato dietro la minaccia di rivelare alla polizia che il padre della ragazza non è morto come tutti credono.

Terrorizzata all’idea che l’amato genitore possa finire in prigione, la von Thalheim ha dunque ceduto al ricatto e, quando il suo amato ha scoperto il suo tradimento, ha sostenuto di aver agito per soldi, confermando la tesi di Ariane (Viola Wedekind) secondo cui sarebbe stato Christoph (Dieter Bach) a corromperla.

Sconvolto dalla presunta avidità della fidanzata, Florian ha dunque deciso di troncare la loro relazione e a nulla sono valsi i tentativi di Maja di farsi perdonare. Le cose sono però destinate a cambiare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja vuole confessare la verità a Florian

Se inizialmente la von Thalheim sperava che il tempo avrebbe curato il suo mal d’amore, si renderà invece conto che è vero il contrario: la lontananza dall’uomo che ama si farà più dolorosa ogni giorno che passa. E lo stesso varrà per Vogt…

Il problema? Diversamente dalla ragazza, Florian non sembrerà minimamente intenzionato a concedere una seconda chance al loro rapporto! A pezzi, Maja si sfogherà con l’unica persona in grado di capirla: suo padre Cornelius (Christoph Mory), da poco giunto al Fürstenhof sotto falso nome. L’uomo, però, non le darà la comprensione sperata.

E così, ferita e delusa dal fatto che il genitore non capisca quanto lei abbia sacrificato per amor suo, la von Thalheim prenderà una decisione sofferta: rivelare a Florian tutta la verità su suo padre e sul ricatto subito!

Basterà per riconquistare il cuore del giovane Vogt? Ma, soprattutto, la ragazza andrà davvero fino in fondo? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

