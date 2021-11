Il sangue freddo è sempre stato il suo punto di forza. Di fronte ad una guerra psicologica, però, anche lei crollerà! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) finirà infatti per affrontare un vero e proprio incubo che la porterà a perdere la testa…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Werner e Erik vogliono separare Ariane e Robert

Da tempo ormai le anticipazioni sulle puntate tedesche di Tempesta d’amore sono focalizzate sulla storia d’amore più inaspettata e sconvolgente degli ultimi anni: quella tra Ariane Kalenberg e Robert Saalfeld (Lorenzo Patané).

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, la dark lady perderà infatti la testa per l’albergatore, che a sua volta finirà per cadere vittima del fascino di quella che fino a qualche settimana prima considerava la sua acerrima nemica.

Dopo essersi separato da Cornelia (Deborah Holle), Robert inizierà dunque una relazione con Ariane: una novità che farà storcere la bocca praticamente a tutti, ma in particolare a Werner (Dirk Galuba) e Erik (Sven Waasner)!

Spinti da motivazioni diverse, i due stringeranno dunque un’inedita alleanza mirata a portare la Kalenberg a tradirsi e aprire finalmente gli occhi a Robert su chi sia la donna al suo fianco…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Terrore psicologico contro Ariane

Dopo aver invano tentato di utilizzare tecniche più “tradizionali”, i due alleati decideranno dunque di passare alle maniere forti. Sarà così che Ariane inizierà a venire tempestata di misteriose telefonate minatore, a cui seguiranno vere e proprie minacce.

E non è finita qui! Durante una passeggiata nel bosco, la donna verrà aggredita e drogata ad un misterioso assalitore: un’esperienza così traumatica da mandarla nel panico! Inutile dire che la Kalenberg punterà immediatamente il dito contro Werner e Erik, che però riusciranno a dimostrare di essere assolutamente estranei all’accaduto.

A quel punto Robert inizierà a credere che la compagna stia perdendo la ragione e la convincerà a farsi visitare da Michael (Erich Altenkopf). A sorpresa, però, quest’ultimo non troverà traccia di droghe o altre sostanze stupefacenti e a quel punto Ariane perderà il controllo…

Ormai nel panico, la donna arriverà addirittura ad aggredire Robert in piena notte dopo averlo scambiato per un intruso. Il peggio, però, deve ancora arrivare: quando la Kalenberg si recherà al lago inizierà a sentire delle voci sinistre provenienti da tutte le direzioni!

A quel punto la donna crederà di impazzire. Proprio in quel momento, però, il responsabile di quel terrorismo psicologico si paleserà… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

