Il loro amore è stato distrutto dall’egoismo, ma un atto di generosità estrema lo salverà. Stiamo parlando della relazione tra Max Richter (Stefan Hartmann) e Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár): nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore i due innamorati si lasceranno per poi tornare sui propri passi grazie ad un intervento eroico…

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: i Saalfeld scoprono l’intrigo di Erik e Ariane e preparano una trappola!

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Vanessa lascia Max

Se nelle puntate italiane di Tempesta d’amore Max e Vanessa sono ancora solo amici, in Germania questi due personaggi sono già da tempo una coppia. Benché dall’esterno il loro rapporto appaia perfetto, però, sarà in realtà basato su una bugia…

Per paura di perdere la fidanzata, Richter le farà infatti credere di volere dei figli con lei. Una bugia che verrà alla luce con conseguenze drammatiche: la Sonnbichler si allontanerà dal compagno, che per tutta risposta la tradirà con un’ospite del Fürstenhof.

Ebbene, non solo Max non confesserà il proprio tradimento, ma penserà bene di “sistemare le cose” facendo a Vanessa una proposta di matrimonio, che lei accetterà felice. Qualcuno, però, conoscerà tutta la verità…

Il fratello di Max – Gerry (Johannes Hut) – resterà infatti sconvolto dal comportamento del consanguineo e finirà per rivelare a Vanessa la verità. Il risultato? La ragazza troncherà la sua relazione con Richter!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Gerry vuole fare riappacificare Max e Vanessa

Inutile dire che Max si infurierà con il fratello, accusandolo di avergli rovinato la vita. Ben presto, però, capirà di poter solo incolpare se stesso e la propria mancanza di sincerità. Tra l’altro Gerry – che è affetto da un deficit cognitivo – non avrebbe mai potuto capire quali conseguenze le sue parole avrebbero avuto.

Max inizierà dunque a tentare in ogni modo di riconquistare Vanessa, che però non solo non ne vorrà sapere, ma deciderà addirittura di lasciare il Fürstenhof per qualche giorno. Come se non bastasse, la ragazza farà credere al suo ex di averlo tradito con un collega…

Insomma, una riappacificazione sarà assolutamente fuori discussione. Una situazione che farà soffrire non solo i diretti interessati, ma anche Gerry! Sentendosi responsabile dell’accaduto, quest’ultimo deciderà dunque di prendere in mano la situazione e provare a sistemare le cose a modo suo.

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Gerry rischia di morire

Sarà così che il ragazzo attirerà con una scusa Max e Vanessa al lago, dove cercherà di coinvolgerli in una gara di paddle surf. Le cose, però, non andranno come previsto: invece che riappacificarsi, Richter e la Sonnbichler finiranno per litigare furiosamente. E non è finita qui…

Ebbene, nella speranza di dare una spinta ai due, Gerry deciderà di avventurarsi da solo nel lago, dove rischierà di annegare! Troppo presi dalla loro discussione, Max e Vanessa inizialmente non si accorgeranno nell’incidente e, quando finalmente proveranno a salvare Gerry, sembrerà troppo tardi.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Trasportato d’urgenza in ospedale, Gerry resterà a lungo tra la vita e la morte e, quando finalmente i medici lo dichiareranno fuori pericolo, Vanessa e Max saranno così felici da decidere di concedersi una seconda chance come coppia! Sarà la volta buona? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

(Puntate 3735-44, in onda in Germania dal 9 al 23 dicembre 2021)

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.