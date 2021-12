Continuano ad arrivare novità dal fronte tedesco di Tempesta d’amore su quella che è senza dubbio una delle storyline più attese della prossima stagione: la storia di Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel). Tornato a sorpresa al Fürstenhof, questo amatissimo personaggio verrà infatti non solo coinvolto in un nuovo triangolo amoroso, ma scoprirà un terribile segreto da tempo sepolto nel passato…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Paul inizia una relazione con Constanze

Ormai non è più un segreto: Paul Lindbergh tornerà a Tempesta d’amore… e lo farà da protagonista assoluto! Uscito di scena alcuni mesi fa al fianco della nuova fidanzata Michelle Ostermann (Barbro Viefhaus), il ragazzo ricomparirà infatti improvvisamente al Fürstenhof per iniziare una nuova fase della sua vita.

Dopo il fallimento della sua relazione e del suo progetto di espandere il proprio studio di fisioterapia, Paul accetterà infatti un’allettante offerta di lavoro: diventare direttore amministrativo dell’hotel in cui un tempo lavorava con fitness trainer. Come da tradizione, però, al Fürstenhof non troverà solo un nuovo impiego…

Poco dopo il suo arrivo, Lindbergh inizierà infatti una relazione con Constanze von Thalheim (Sophia Schiller), la sorellastra di Maja (Christina Arends). Quella che doveva inizialmente essere una semplice storiella senza impegno, però, si trasformerà con il tempo in qualcosa di decisamente più serio: Constanze finirà infatti per innamorarsi di Paul! E lui?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Paul ricorda un trauma del passato

Temendo di soffrire ancora dopo la morte dell’adorata moglie Romy (Désirée von Delft) e la delusione della rottura con Michelle, Paul sarà terrorizzato all’idea di potersi innamorare di nuovo e deciderà dunque di non lasciarsi andare a nuovi coinvolgimenti sentimentali.

Ciononostante, quando vedrà Constanze soffrire per un grave lutto, non potrà fare a meno di starle accanto. Sarà così che il ragazzo scoprirà la terribile storia della piccola Manuela, sorella minore di Henning (Matthias Zera) e cuginetta di Constanze e Maja.

Parecchi anni prima la bimba morì infatti in circostanze drammatiche, lasciando un grande vuoto nei cuori dei suoi familiari. Ebbene, non solo Paul resterà profondamente colpito da quella triste storia, ma poco dopo verrà sorpreso da un attacco di panico che risveglierà dei ricordi repressi da tempo…

Di cosa si tratterà? Per ora le anticipazioni ufficiali non danno risposte precise, ma in base alle informazioni in nostro possesso sembra che da bambino Paul fu coinvolto (se non addirittura responsabile) nei drammatici fatti che portarono alla scomparsa della piccola Manuela von Thalheim.

Le famiglie Lindbergh e von Thalheim saranno dunque unite da un oscuro segreto? E cosa comporterà questa terribile rivelazione per la vita di Paul? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

(Puntate 3757-64, in onda in Germania dal 18 al 31 gennaio 2022)

