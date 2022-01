Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: accusa infamante per CORNELIA

Momenti ad altissima tensione sono in arrivo nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore. Poco dopo la clamorosa rivelazione della gravidanza di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), quest’ultima sarà infatti vittima di un incidente che rischierà di cambiare tutto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: tra MAX e VANESSA esplode l’amore!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ariane rivela a Robert di essere incinta

Continuano i colpi di scena nella chiacchieratissima storia d’amore tra Ariane Kalenberg e Robert Saalfeld (Lorenzo Patané). Innamoratisi contro ogni previsione, questi due personaggi si troveranno a fronteggiare l’ostilità di chiunque: se Werner (Dirk Galuba) sarà preoccupato per il figlio, Cornelia (Deborah Holle) e Erik (Sven Waasner) aggiungeranno alla preoccupazione la gelosia.

Benché sia convinta di essere imparentata con Robert (a causa di un crudele intrigo della Kalenberg) e abbia nel frattempo iniziato una relazione con Erik, la Holle non potrà infatti fare a meno di continuare ad amare il suo ex… e lo stesso varrà per quest’ultimo!

Il risultato? Quando Cornelia scoprirà che Ariane aspetta un figlio da Robert, tra lei e l’uomo scaturirà un’accesa discussione… che terminerà con un bacio appassionato! Bacio che non resterà senza conseguenze…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Robert decide di sposare Ariane

Se Robert farà parola dell’accaduto con Ariane, Cornelia confesserà invece il tradimento ad Erik, decidendo di troncare la relazione con lui. Ebbene, Vogt resterà così sconvolto da decidere di informare subito Ariane. E, inutile dirlo, quest’ultima non la prenderà bene!

Temendo che Robert possa lasciarla a causa dei propri sentimenti per la “sorellastra”, la Kalenberg farà credere all’uomo di voler lasciare il Fürstenhof insieme al bambino che porta in grembo. Una strategia che funzionerà: pur di convincere Ariane della sincerità del suo amore, Robert le farà infatti una proposta di matrimonio! E a quel punto la disperazione di Cornelia sarà totale…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Cornelia fa cadere Ariane dalle scale

Mentre Cornelia e Werner penseranno a come evitare che il loro amato si leghi per sempre ad una spietata criminale, la dark lady sfrutterà al massimo la situazione, riuscendo a convincere Robert a fissare la data per le nozze già dopo pochi giorni.

Non contenta, Ariane cercherà di provocare Cornelia, chiedendole di aiutarla nei preparativi del matrimonio, ricevendo ovviamente un netto rifiuto. Quando la Holle proverà ad allontanarsi dalla Kalenberg, però, quest’ultima la afferrerà per un braccio finendo per perdere l’equilibrio…

Il risultato? Di fronte allo sguardo terrorizzato di Cornelia, Ariane cadrà rovinosamente dalle scale, rischiando così di perdere il bambino che porta in grembo. Con grande sollievo di Robert, fortunatamente l’incidente non sembrerà avere conseguenze gravi sulla salute del futuro nascituro. Lo attende però una brutta sorpresa…

Ariane sosterrà infatti che la sua caduta non sia stata un incidente, bensì sia stata provocata di proposito da Cornelia! E a quel punto Robert chiuderà i rapporti con la “sorellastra”. Riuscirà Cornelia a scagionarsi da quell’infamante accusa?

(Puntate 3767-70, in onda in Germania dal 3 al 9 febbraio 2022)