Nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda sui nostri teleschermi Erik Vogt (Sven Waasner) e Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) sono una coppia più unita e temibile che mai. Legati da una forte attrazione nonché da interessi comuni, i due stanno infatti ormai da tempo spadroneggiando in quel del Fürstenhof. Le cose, però, sono destinate a cambiare!

Nelle puntate tedesche, infatti, Erik e Ariane non solo si sono da tempo lasciati, ma hanno ritrovato l’amore al fianco di altri personaggi. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ariane lascia Erik per Robert

Fin dal loro primo incontro Erik rimase affascinato da Ariane. Quella donna così bella, affascinante e al contempo crudele è infatti riuscita a stregare Vogt, che con il tempo finirà per innamorarsi sul serio tanto da chiederle di sposarlo. Proprio uno dei loro innumerevoli intrighi, però, distruggerà il loro rapporto…

Durante un finto rapimento organizzato da Ariane per raggirare Robert (Lorenzo Patané), infatti, la dark lady si innamorerà perdutamente del compagno di “sventura”. Un amore che la porterà a lasciare Erik e iniziare una relazione con Saalfeld.

Arrabbiato e ferito, Vogt inizierà dunque a lavorare al fianco di Werner (Dirk Galuba) e Christoph (Dieter Bach) per aiutarli a incastrare Ariane per i crimini da lei commessi. Un’impresa che si rivelerà piuttosto ardua nonostante le preziose informazioni fornite da Erik.

E sarà proprio in queste circostanze che Vogt si avvicinerà alla donna destinata a rubargli il cuore…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Erik e Cornelia si innamorano

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, per poter sedurre Robert Ariane ha prima dovuto separare quest’ultimo da Cornelia (Deborah Holler), usando un crudele inganno: far credere ai due di essere fratelli!

Di fronte ad un inc*sto, neanche i fortissimi sentimenti di Saalfeld per la Holle hanno potuto nulla e così i due, seppur con il cuore spezzato, si sono separati. Quando però Cornelia scoprirà che il suo ex ha iniziato una relazione con la dark lady, farà di tutto per farlo tornare in sé e chiederà l’aiuto proprio di Erik.

Ebbene, anche grazie al comune destino (entrambi hanno infatti perso la persona che amano per colpa di Ariane), Vogt e la Holle si ritroveranno incredibilmente vicini, scoprendo di essere più simili di quanto credessero.

E così, con il passare del tempo, quella che sembrava inizialmente un’amicizia “consolatoria” si trasformerà in qualcosa di più, tanto che i due finiranno per innamorarsi. E Robert? Benché ormai ufficialmente impegnato con Ariane, l’uomo impazzirà di gelosia nel sapere Cornelia tra le braccia di un altro…

Riusciranno Robert e Cornelia a ritrovarsi, oppure la loro storia apparterrà ormai al passato?

