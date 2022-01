Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: proposta di matrimonio a sorpresa per ARIANE

Continuano i colpi di scena nella drammatica storyline con protagonista Ariane Kalenberg (Viola Wedekind). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la perfida dark lady verrà infatti chiamata a prendere una decisione davvero inaspettata con conseguenze inimmaginabili per lei ed i suoi più acerrimi nemici… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane e Erik innamorati

Da quando Ariane ha scoperto di essere malata terminale (o almeno così le sta facendo credere Christoph), la sua vita è completamente cambiata. Di fronte ad una condanna a morte, infatti, la donna ha deciso di godersi gli ultimi istanti di vita al fianco della persona che ama, mettendo da parte affari e vendette… o quasi!

Per poter trascorrere nell’agio le ultime settimane che le restano insieme a Erik (Sven Waasner), la Kalenberg ha infatti pensato di vendere le proprie azioni del Fürstenhof a Werner (Dirk Galuba). C’è però una condizione: quest’ultimo non dovrà mai cederle a Christoph (Dieter Bach)!

Insomma, anche di fronte alla morte Ariane non sembra riuscire a chiudere la propria faida con l’albergatore. E, da parte sua, Saalfeld non lascerà nulla di intentato pur di liberarsi della sua acerrima nemica…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik e Ariane vogliono fuggire

Con l’aiuto di Werner, Christoph inizierà dunque a provocare nella dark lady delle crisi psicotiche, che porteranno la donna a credere di star perdendo il senno. L’obiettivo dei Saalfeld sarà chiaro: fare in modo che alla Kalenberg venga assegnato un tutore legale per poi acquistare da quest’ultimo le azioni del Fürstenhof di proprietà della donna. I due, però, hanno fatto i conti senza Erik…

Quest’ultimo resterà infatti costantemente al fianco della fidanzata, proteggendola dagli attacchi dei suoi nemici. E non è finita qui! Pur di evitare la prigione e trascorrere le ultime settimane a loro rimaste prima dell’inevitabile morte di Ariane, i due innamorati decideranno addirittura di fuggire ai Caraibi.

Ebbene, quando Christoph lo scoprirà andrà nel panico: se la Kalenberg dovesse davvero partire e smettesse di assumere i farmaci, si accorgerebbe infatti velocemente di non essere assolutamente malata. Per una volta, però, il problema si risolverà da solo…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Erik e Ariane decidono di sposarsi

Proprio quando i due fuggiaschi saranno ormai diretti all’aeroporto, infatti, Ariane avrà un malore e ben presto sarà chiaro ad entrambi che la donna non sarebbe mai in grado di sopportare un viaggio così lungo.

Non sentendosela di lasciare da sola la sua amata, Erik rinuncerà così alla fuga, pur sapendo che Florian (Arne Löber) non aspetta altro che denunciarlo alla polizia per la truffa finanziaria da lui commessa. Ancora una volta, però, il giovane guardacaccia non potrà fare a meno di intenerirsi di fronte alla disperazione del fratello maggiore.

Capendo che Erik è sinceramente innamorato di Ariane, Florian accetterà dunque di aspettare a denunciarlo fino a che la Kalenberg non sarà morta. Una decisione che non solo riempirà Erik di gioia, ma lo porterà a fare un passo importantissimo: chiedere ad Ariane di diventare sua moglie!