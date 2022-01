Sta entrando nel vivo in Germania la diciottesima stagione di Tempesta d’amore, specialmente sul fronte sentimentale! Tornato a sorpresa al Fürstenhof, Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) inizierà infatti prima una relazione con la sorellastra di Maja (Christina Arends) – Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) – per poi avvicinarsi sempre più alla giovane e timida Josie Klee (Lena Conzendorf)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Paul inizia una relazione con Constanze

Il ritorno di Paul Lindbergh non è più una novità per i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore. Presentatosi a sorpresa al Fürstenhof ormai alcune settimane fa, questo amatissimo personaggio si è ormai radicato nelle puntate della diciottesima stagione della soap.

Come vi abbiamo anticipato, Paul verrà chiamato a ricoprire il ruolo di nuovo direttore amministrativo del Fürstenhof dopo il fallimento del suo studio di fisioterapia e, soprattutto, della sua relazione con Michelle Ostermann (Barbro Viefhaus).

Non c’è dunque da stupirsi se – dopo la morte di Romy (Désirée von Delft) e la fine della storia con Michelle – Paul perderà fiducia nell’amore. Proprio allora, però, nella sua vita entrerà la bella sorellastra di Maja: Constanze von Thalheim.

E, nonostante i buoni propositi, Lindbergh finirà per iniziare una relazione con quest’ultima…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Paul si avvicina a Josie

Quella che era iniziata come una semplice storia senza impegno si trasformerà dunque velocemente in qualcosa di molto più serio… per la gioia di Constanze! Ci sarà invece chi sarà decisamente meno entusiasta della novità…

Stiamo parlando di Josie Klee, giovane cuoca nonché figlia naturale di Erik (Sven Waasner). Innamoratasi fin da subito di Paul, la ragazza sarà dunque costretta a vedere quest’ultimo tra le braccia di un’altra e, allo stesso tempo, a stare vicino al suo amato come amica e confidente.

Quando Lindbergh scoprirà di essere coinvolto in un tragico evento che segnò per sempre la famiglia di Constanze, infatti, si confiderà proprio con Josie. Il legame tra quest’ultima e Paul diventerà dunque sempre più forte con il passare del tempo… e la cosa non passerà inosservata a Constanze!

Sempre più irritata dalla vicinanza tra il fidanzato e la giovane cuoca, la von Thalheim si accorgerà dunque non solo che i due le nascondono qualcosa, ma anche Josie vede in Paul molto più che un semplice amico. E a quel punto Josie dovrà correre ai ripari…