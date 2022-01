Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: smascherate le bugie di ARIANE sulla gravidanza

Costruire un matrimonio su una bugia non è mai una buona idea, anche se ti chiami Ariane Kalenberg (Viola Wedekind). Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore la dark lady vedrà infatti venire smascherato il suo ultimo intrigo. E a quel punto le sue ultime speranze di poter riconquistare Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) svaniranno… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: PAUL è un assassino! Ecco tutta la storia…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ariane fa credere a Robert di essere incinta

Da quando Ariane si è innamorata di Robert, non ha lasciato nulla di intentato pur di conquistare quest’ultimo. Non contenta di aver distrutto la storia d’amore di Saalfeld e Cornelia (Deborah Müller) facendo credere a questi ultimi di essere fratellastri, la dark lady è infatti ricorsa ad un’ultima crudele bugia nella speranza di legare a sé l’uomo per sempre…

È stato così che Ariane ha comunicato a Robert di aspettare un figlio da lui. Una rivelazione che ha spazzato via i pensieri dell’uomo su una rottura di quella relazione osteggiata da tutti. Decisa a battere il ferro finché è ancora caldo, la dark lady sfrutterà la situazione, riuscendo persino a strappare a Saalfeld una proposta di matrimonio.

A quel punto nulla sembrerà più poter impedire che la dark lady leghi a lei Robert per sempre. Ciononostante, Werner (Dirk Galuba) non si darà per vinto…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: salta il matrimonio di Robert e Ariane

Pronto a tutto pur di impedire che il figlio sposi una criminale, l’anziano albergatore unirà infatti le forze con Christoph (Dieter Bach), riuscendo a trovare le prove dei crimini della Kalenberg appena in tempo per fermare le nozze.

Ariane verrà dunque arrestata proprio quando il suo tanto atteso matrimonio starà per essere celebrato, mentre Robert tirerà un sospiro di sollievo per aver aperto gli occhi prima che fosse troppo tardi. Per i Saalfeld, però, l’incubo è tutt’altro che finito!

Poco dopo il suo arresto, Ariane tornerà infatti a sorpresa al Fürstenhof, pronta a “riprendersi” Robert usando la sua arma più potente: la gravidanza.

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Robert scopre che Ariane non è incinta

Nonostante tutto, Saalfeld non potrà infatti ignorare il fatto che la Kalenberg aspetti un figlio da lui e deciderà dunque di non chiudere completamente i rapporti con la donna. Un errore da parte della dark lady, però, cambierà nuovamente le carte in tavola…

Messa alle strette, Ariane tenterà un’ultima carta: convincere Erik (Sven Waasner) di non avere mai smesso di amarlo e che la relazione con Robert fosse solo una copertura. Per dimostrarsi ancora più convincente, la donna rivelerà all’ex complice che la sua presunta gravidanza altro non è che una bugia per legare Robert a sé. Una rivelazione che le costerà caro…

Quando Vogt si renderà conto che la Kalenberg sta solo provando a manipolarlo, infatti, minaccerà di smascherare le sue bugie, non accorgendosi che Christoph ha sentito tutta la conversazione. Il risultato? All’albergatore basterà mettere Ariane sotto pressione per costringerla ad ammettere di fronte a Robert di non essere mai stata incinta. E a quel punto tra Ariane e Robert sarà davvero finita!

(Puntate 3778-9, in onda in Germania dal 25 febbraio al 1° marzo 2022)