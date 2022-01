Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: il matrimonio di ROBERT e ARIANE

Il momento tanto temuto è arrivato. Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) arriveranno infatti all’altare. Le sorprese, però, sono in agguato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Robert chiede ad Ariane di sposarlo

Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore la storia d’amore tra Ariane Kalenberg e Robert Saalfeld non è più una novità. Ciononostante, in pochi si sarebbero aspettati che questa relazione “impossibile” avrebbe avuto un’evoluzione così rapida.

Innamoratasi perdutamente dell’albergatore, Ariane non ha infatti lasciato nulla di intentato per legarlo a sé per sempre: dopo avergli fatto credere che Cornelia (Deborah Holle) fosse sua sorella, la dark lady ha infatti prima sedotto Robert, per poi annunciargli di aspettare un figlio da lui!

Ebbene, come previsto dalla Kalenberg, di fronte ad una gravidanza sono svaniti anche gli ultimi dubbi di Saalfeld sulla loro relazione. Ciononostante, il legame profondo tra l’uomo e Cornelia non scomparirà tanto facilmente…

Tra Robert e la sua ex scatterà infatti un bacio proibito: un “incidente” che manderà nel panico Ariane. Temendo che il suo amato possa lasciarla, la dark lady gli farà dunque credere di volersene andare dal Fürstenhof insieme al figlio che porta in grembo. Un azzardo che si rivelerà un successo!

Di fronte alla prospettiva che Ariane possa lasciarlo insieme al nascituro, Robert le farà infatti una proposta di matrimonio! E a quel punto la Kalenberg crederà di essere vicina al trionfo…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Ariane accusa Cornelia di averla spinta dalle scale

Inutile dire che la notizia verrà accolta con orrore da chiunque, a partire da Werner (Dirk Galuba) e Cornelia! Mentre l’anziano albergatore spererà che il figlio rinsavisca, la Holle dovrà invece fare i conti non solo con la consapevolezza di aver perso per sempre l’uomo che ama, ma anche con la crudeltà della Kalenberg.

Non contenta di averle distrutto la vita, quest’ultima inizierà infatti a provocare la povera Cornelia… con conseguenze inaspettate! Durante uno scontro tra le due donne, Ariane cadrà infatti rovinosamente dalle scale e coglierà l’occasione per accusare la rivale di averla spinta di proposito per causarle un aborto.

Sconvolto per l’accaduto, Robert chiuderà i rapporti con la “sorellastra” concentrandosi invece sul suo matrimonio ormai imminente con Ariane. Un matrimonio, però, che qualcuno sarà a tutti i costi intenzionato a boicottare…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: salta il matrimonio di Robert e Ariane

Determinato ad impedire che il figlio sposi una criminale, Werner unirà infatti le forze con Christoph per trovare le prove dei crimini della Kalenberg. E alla fine i loro sforzi daranno i frutti sperati! Proprio quando Robert e Ariane saranno ormai davanti all’ufficiale di stato civile pronti a scambiarsi i voti nuziali, infatti, la cerimonia verrà interrotta dall’arrivo della polizia!

La dark lady verrà dunque arrestata per sospetto omicidio, mentre Saalfeld aprirà finalmente gli occhi su chi fosse veramente la donna che stava per sposare. Incubo finito? Purtroppo no! Non passerà infatti molto tempo prima che la Kalenberg torni al Fürstenhof. E, inutile dirlo, sarà più determinata che mai a riprendersi ciò che le è stato tolto…

(Puntate 3770-3, in onda in Germania dal 9 al 18 febbraio 2022)