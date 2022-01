Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: intrigo contro ERIK e ARIANE

Per raggiungere i propri obiettivi Christoph (Dieter Bach) e Werner (Dirk Galuba) non hanno esitato a far credere ad Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) di essere malata terminale. Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i due albergatori decideranno di togliere alla dark lady l’ultima cosa che le è rimasta: l’amore! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik e Ariane decidono di sposarsi

Facendo credere ad Ariane di avere un tumore inoperabile, Christoph sperava di far perdere alla sua nemica mortale ogni gioia. Paradossalmente, però, è stato proprio grazie a questa terribile diagnosi che la Kalenberg ha riscoperto le gioie della vita.

Come sappiamo, la dark lady ha infatti deciso di godersi le ultime settimane che le restano lasciandosi completamente andare ai sentimenti che la legano a Erik (Sven Waasner), ritrovando al fianco di quest’ultimo una felicità che non avrebbe mai creduto di poter tornare a provare dopo la fine del suo matrimonio con Karl (Stephan Schäfer).

L’idillio di Ariane e Erik è ovviamente un grosso problema per Christoph: la presenza di Erik rende infatti la Kalenberg meno vulnerabile agli attacchi dell’albergatore, la cui speranza di poter strappare alla donna le azioni del Furstenhof si affievolirà con il tempo.

Per Saalfeld, però, la situazione è destinata a complicarsi ulteriormente: tra qualche giorno, infatti, Erik e Ariane decideranno di sposarsi!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Werner e Christoph allontanano Ariane da Erik

Come vi abbiamo anticipato, tutto partirà da Erik. Dopo aver invano tentato di fuggire ai Caraibi insieme alla sua amata, l’uomo deciderà infatti di regalare alla compagna un’ultima grande gioia prima della sua inevitabile morte.

Quello che voleva essere un gesto d’amore, però, avrà ripercussioni notevoli anche sugli affari! In quanto marito della Kalenberg, Vogt diventerebbe infatti anche tutore legale di quest’ultima oltre che erede di tutti i suoi beni. Uno scenario che Christoph sarà determinato ad evitare a qualunque costo.

Ma come impedire le nozze tra Erik e Ariane?

Ben sapendo che la Kalenberg è già stata tradita e delusa dal precedente marito, Christoph deciderà di fare leva proprio su questo tasto: con l’aiuto di Werner (Dirk Galuba) inizierà ad insinuare nella donna il sospetto che Erik voglia sposarla solo per mettere le mani sulla sua eredità! Un sospetto che troverà terreno fertile…

Ariane cadrà dunque nel tranello dei due Saalfeld e annullerà le nozze con Erik?