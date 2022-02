Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: scoperto il crimine di PAUL

Un vero e proprio incubo sta per travolgere Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel)! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore il neo-protagonista della diciottesima stagione vedrà infatti il suo più oscuro segreto venire alla luce. E da quel momento nulla sarà più come prima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Paul uccise una bambina

Al Fürstenhof Paul ha vissuto gli eventi più belli e traumatici della propria vita: se da una parte ha trovato l’amore (per ben due volte), dall’altro ha assistito alla tragica morte dell’adorata moglie Romy (Désirée von Delft) per poi rivivere l’incubo con la scoperta dei crimini di Annabelle (Jenny Löffer).

Ebbene, il ritorno del giovane Lindbergh nella diciottesima stagione di Tempesta d’amore sarà egualmente dolceamaro. Vediamo perché…

Giunto in hotel come nuovo direttore amministrativo, il giovanotto si innamorerà della bella Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) – cugina di Maja (Christina Arends) e Henning (Matthias Zera) – salvo poi scoprire di essere legato a quest’ultima da un terribile segreto…

Paul scoprirà infatti di essere responsabile della morte della cuginetta di Constanze: la piccola Manuela von Thalheim. Anni prima, quest’ultima fu infatti uccisa da un’auto pirata quando era solo una bambina. E la macchina era guidata da niente altri che un giovanissimo Paul, che all’epoca aveva solo dieci anni!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Paul accusato di omicidio!

Dopo aver rimosso per decenni l’accaduto, Lindbergh verrà improvvisamente sopraffatto da quei ricordi così dolorosi, di cui parlerà solo all’amica Josie (Lena Conzendorf). Con il passare del tempo, però, i sensi di colpa diventeranno insopportabili, specialmente nei confronti di Constanze.

E così, quando Paul scoprirà che la fidanzata vorrebbe ricomprare la casa della sua famiglia – la tenuta dei von Thalheim – arriverà a derubare il Fürstenhof pur di aiutarla a realizzare il suo sogno. Un gesto che avrà conseguenze inaspettate…

Insomma, per il giovane Lindbergh inizierà un vero e proprio incubo, ma il peggio arriverà quando Henning (Matthias Zera) – cugino di Constanze nonché fratello maggiore della sfortunata Manuela – scoprirà casualmente che è Paul l’assassino dell’adorata sorellina!

Il risultato? Se Constanze troncherà la sua relazione con Lindbergh, Henning non si accontenterà certo di chiudere i rapporti con l’ex della cugina: determinato ad ottenere giustizia, deciderà di denunciare Paul e, soprattutto, sua nonna Anna (che all’epoca coprì l’accaduto) per l’omicidio di Manuela! Come andrà a finire questa brutta storia?

(Puntate 3786-9, in onda in Germania dal 14 al 17 marzo 2022)