Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: ultimatum di SELINA a CHRISTOPH

Come salvare una relazione quando la persona che ami ha commesso un crimine orribile? È quello che si chiederà Selina von Thalheim (Katja Rosin) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. E la sua soluzione sarà davvero inaspettata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Selina scopre la verità sul tumore di Ariane

Quando Selina von Thalheim si innamorò di Christoph Saalfeld (Dieter Bach), sapeva benissimo che l’odio tra quest’ultimo ed Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) non sarebbe scomparso tanto facilmente. Ciononostante, la donna ha voluto credere che i due nemici fossero disposti a deporre le armi per amor suo. Una speranza decisamente illusoria…

Come sappiamo, infatti, le ostilità tra l’albergatore e la dark lady non solo sono continuate, ma hanno anche subito un’escalation senza precedenti. Se Ariane ha addirittura avvelenato Selina con la speranza di poter poi ricattare Christoph, quest’ultimo ha reagito facendo credere alla nemica di essere malata terminale di cancro.

Ebbene, l’intrigo di Saalfeld ha portato la Kalenberg non solo a perdere ogni interesse per gli affari, ma persino a tentare di togliersi la vita. E sarà proprio quando la donna verrà salvata in extremis che Selina farà una scoperta sconvolgente: il tumore dell’amica altro non è che un inganno architettato da Christoph!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina dà un ultimatum a Christoph

Come prevedibile, la von Thalheim resterà sconvolta di fronte alla crudeltà dell’uomo che ama e a nulla varranno i tentativi di lui di calmarla. Quando Christoph le spiegherà di aver agito nel tentativo di proteggerla dopo aver scoperto che Ariane l’aveva avvelenata, infatti, Selina non solo non gli crederà, ma deciderà di denunciarlo! Sfortunatamente per la von Thalheim, però, neanche allora Saalfeld giocherà correttamente: quando verrà interrogato dalla polizia, l’uomo negherà infatti tutto, arrivando ad accusare la fidanzata di essere una bugiarda!

Insomma, per la povera Selina la delusione per l’uomo che voleva sposare sarà totale. Ciononostante, smettere di amarlo non sarà così semplice. Capendo di essere ancora profondamente legata a Saalfeld, la von Thalheim deciderà dunque di concedere a quest’ultimo un’ultima possibilità per salvare il loro amore… sotto forma di ricatto!

Selina spiegherà infatti a Christoph di essere disposta a perdonarlo e tornare insieme a lui solo a patto che l’uomo confessi le proprie responsabilità alla polizia! L’albergatore si piegherà a questo ultimatum?