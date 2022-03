Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: l’inganno di ARIANE a ERIK

Sembravano la coppia perfetta, eppure qualcosa tra loro si è spezzato. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) capirà infatti di non volersi più sposare con Erik Vogt (Sven Waasner)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik chiede nuovamente ad Ariane di sposarlo

La relazione tra Erik e Ariane va avanti ormai da mesi, ma è solo da poche settimane che il loro rapporto ha fatto un salto di qualità. La convinzione della Kalenberg di avere poche settimane di vita l’ha infatti portata a lasciarsi andare ai propri sentimenti per Vogt, decidendo addirittura di sposarlo al più presto! Ora, però, le cose sono cambiate…

La scoperta da parte della dark lady che il suo presunto tumore era in realtà solo un crudele intrigo di Christoph (Dieter Bach) ha infatti risvegliato quell’odio che era stato sepolto durante la “malattia”, finendo invece per reprimere i sentimenti più positivi.

Preoccupato per la sua amata, Erik proverà a convincerla a deporre l’ascia di guerra e guardare al loro futuro insieme. E così, nel tentativo di riportarla su percorso intrapreso settimane prima, le farà una nuova, romanticissima proposta di matrimonio! La reazione della Kalenberg, però, non sarà quella sperata…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane inganna Erik

Come vi abbiamo anticipato, infatti, Ariane non solo non accetterà entusiasta, ma si dimostrerà addirittura seccata dal romanticismo del suo amato. Di fronte alla reazione delusa di Erik, però, la dark lady capirà che un rifiuto distruggerebbe per sempre il loro rapporto…

Il risultato? Pur di non perderlo, alla fine la Kalenberg deciderà di accontentare il fidanzato accettando di sposarlo. Il suo “sì”, però, sarà tutt’altro che sincero! Mentre Erik si getterà nei preparativi del “grande giorno”, infatti, Ariane continuerà a sperare di riuscire a rimandare o persino cancellare le nozze. Un conflitto interiore che con il tempo diventerà sempre più difficile da nascondere…