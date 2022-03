Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: la delusione di ERIK

La paura della morte li ha uniti… e la gioia della guarigione li allontanerà! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore risulterà infatti chiaro che qualcosa nel rapporto tra Erik Vogt (Sven Waasner) e Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) è cambiato. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane scopre di non essere malata

Fin dal loro primo incontro Erik e Ariane capirono di essere legati da qualcosa di speciale, tanto da diventare in breve tempo complici sia negli affari che nella vita privata. Ciononostante, è stato solo alcuni mesi dopo che il loro rapporto è davvero decollato.

La scoperta di avere poche settimane di vita ha infatti portato la Kalenberg a lasciarsi andare ai propri sentimenti per Vogt, che ha a sua volta ha capito di amare la “socia”. È stato così che i due sono diventati ufficialmente una coppia, decidendo addirittura di sposarsi al più presto. Qualcosa di inaspettato, però, ha stravolto i loro piani…

Come sappiamo, infatti, qualche giorno fa Ariane ha scoperto non solo di non stare più per morire, ma di non essere mai stata malata! E a quel punto tutto è cambiato…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane non vuole più sposare Erik?

La scoperta del crudele intrigo di Christoph (Dieter Bach) ha risvegliato nella dark lady l’odio (mai del tutto scomparso) nei confronti dell’albergatore. Un odio che ha finito per soverchiare quel lato più umano che era comparso proprio grazie alla “malattia”…

E Erik? Pur comprendendo la rabbia della fidanzata, cercherà in ogni modo che quest’ultima ricada vittima della spirale di odio e sete di vendetta che l’aveva trasformata in un mostro. Ma, soprattutto, Vogt capirà che i propri sentimenti non erano dovuti alla paura di perdere la donna: la ama sul serio! Sarà così che, dopo un drammatico confronto con Florian, Erik organizzerà una sorpresa romantica per Ariane, chiedendole ancora una volta di sposarlo! La reazione di lei, però, non sarà assolutamente quella sperata…

Dimostrando di essere tornata la dark lady di ghiaccio di un tempo, la Kalenberg dimostrerà infatti disprezzo per ogni forma di romanticismo e dirà chiaro e tondo al povero Erik di non vedere nessuna necessità di sposarsi subito! Sarà la fine per la diabolica coppia del Fürstenhof?