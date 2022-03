Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: inaspettata offerta di ARIANE

Affari e amore non sono mai stati più intrecciati! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) si dimostrerà infatti pronta a tutto pur di riconquistare Robert Saalfeld (Lorenzo Patané)… anche a cedergli il Fürstenhof! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ariane in prigione

È sempre la clamorosa storia d’amore tra Ariane e Robert a tenere banco nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! Improvvisamente innamoratasi del bel Saalfeld, la dark lady si dimostrerà pronta a tutto pur di conquistarlo… e non accetterà un “no” come risposta!

Come vi abbiamo anticipato, dopo essere quasi riuscita a convolare a nozze col suo amato, la Kalenberg vedrà suo malgrado i propri intrighi smascherati e, di conseguenza, verrà lasciata in tronco dal futuro marito, che tornerà da Cornelia (Deborah Müller). E non è finita qui! Grazie a Werner (Dirk Galuba), Ariane verrà arrestata e finirà in carcere. Neanche a questo punto, però, la perfida dark lady si arrenderà…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Ariane vuole riconquistare Robert

Dimostrando di avere sempre un asso della manica, la donna riuscirà infatti a trovare delle prove in grado di rovinare Christoph (Dieter Bach) ed il suo “protetto” Paul (Sandro Kirtzel). Il risultato? L’albergatore si vedrà costretto a fare l’ultima cosa che avrebbe voluto al mondo: aiutare la sua nemica mortale ad uscire di prigione!

Sarà così che Ariane ricomparirà improvvisamente al Fürstenhof per lo shock di tutti presenti e, in particolar modo di Robert e Cornelia! I due innamorati – che nel frattempo hanno deciso di sposarsi – saranno infatti terrorizzati dal ritorno della dark lady. A sorpresa, però, quest’ultima non cerca la vendetta…

L’unico obiettivo della Kalenberg sarà infatti riconquistare il cuore di Saalfeld, al punto da portarla a fare a quest’ultimo una proposta sconvolgente: se l’uomo le concederà una seconda chance e tornerà insieme a lei, Ariane cederà alla sua famiglia le azioni del Fürstenhof! Robert sacrificherà la propria felicità per liberare i suoi cari una volta per tutte dalla pericolosa criminale?

(Puntate 3798-9, in onda in Germania dal 31 marzo al 1° aprile 2022)