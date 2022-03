Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: proposta inaspettata di HANNES a MAJA

Un vero e proprio terremoto emotivo travolgerà Maja von Thalheim (Christina Arends)! Dopo la fine della sua storia con Florian Vogt (Arne Löber) ed il clamoroso ricongiungimento con Hannes Fröhlich (Pablo Konrad), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la ragazza si ritroverà a dover fare una scelta di vita importantissima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: triangolo tra Maja, Hannes e Florian

Nell’arco di pochi mesi la vita di Maja è stata stravolta sotto ogni aspetto: lavorativo, familiare e, soprattutto, sentimentale. Come sappiamo, dopo l’annullamento delle sue nozze con Frederik, la ragazza si è trasferita al Fürstenhof, dove ha conosciuto il suo grande amore: Florian. Purtroppo, però, anche in questo caso non c’è stato un lieto fine…

L’odio tra le rispettive famiglie ha infatti portato i due innamorati a troncare la loro relazione nonostante i fortissimi sentimenti che li legano, lasciando entrambi con il cuore spezzato. Ed è stato proprio allora che è entrato in scena Hannes!

Come sappiamo, quest’ultimo fu il primo fidanzato della von Thalheim, che fu costretto a lasciare a causa delle pressioni del nonno di quest’ultima: Quirin von Thalheim. Il giovane Fröhlich partì dunque per gli Stati Uniti, dove con il tempo è riuscito a costruirsi un patrimonio non indifferente, tanto da acquistare un ranch in Montana. Nemmeno il sogno americano, però, è riuscito a fargli dimenticare la sua prima fidanzata…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Hannes chiede a Maja si seguirlo negli Stati Uniti

Hannes si è così presentato al Fürstenhof con il chiaro obiettivo di riprendere la sua storia d’amore con Maja da dove si era interrotta e lei, complice il desiderio di dimenticare Florian, è stata ben felice di concedergli una chance. Fröhlich e la von Thalheim sono così tornati ad essere una coppia. Ciononostante, sarà chiaro che la ragazza non ha ancora superato il suo amore per Florian. Quando tra lei e Hannes scoppierà la passione, infatti, Maja avrà un attimo di panico che la porterà a bloccarsi: può davvero fare l’amore con lui anche se ama un altro?

Ebbene, la von Thalheim riuscirà a superare le sue esitazioni e passerà una bellissima notte con il neo-fidanzato. Se la ragazza penserà di potersi finalmente godere un po’ di felicità senza troppe pressioni, però, si renderà conto che Hannes ha ben altre intenzioni…

Mentre la von Thalheim vorrà pensare solo al presente, infatti, Fröhlich le rivelerà di aver già fatto piani a lungo termine: vuole tornare negli Stati Uniti… insieme a lei! Eh sì, avete capito bene: Hannes è venuto al Fürstenhof nella speranza non solo di riconquistare Maja, ma anche di convincerla a seguirlo in Montana! Come reagirà la ragazza di fronte ad una simile richiesta?