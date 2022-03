Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: la scoperta di PAUL su JOSIE

Un momento cruciale della diciottesima stagione di Tempesta d’amore sta per arrivare in Germania! Nelle prossime puntate tedesche della soap, infatti, il nuovo protagonista Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) scoprirà finalmente ciò che Josie Klee (Lena Conzendorf) prova per lui. E da quel momento nulla sarà più come prima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda oltralpe!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: MAJA ripudia SHIRIN!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: triangolo tra Paul, Josie e Constanze

In diciotto stagioni di Tempesta d’amore sono state esplorate infinite dinamiche di relazioni sentimentali. Principalmente, però, le tipologie sono due: coppie che si innamorano subito per poi allontanarsi a causa di problemi vari e coppie in cui uno dei due elementi ha capito solo dopo mesi la natura dei propri sentimenti.

Ebbene, la storia d’amore tra Paul e Josie apparterrà alla seconda categoria! Come vi abbiamo anticipato infatti, mentre la giovane Klee perderà immediatamente la testa per il bel direttore amministrativo del Fürstenhof, lui avrà inizialmente solo occhi per la bellissima Constanze von Thalheim (Sophia Schiller).

Ciononostante, tra Paul e Josie nascerà comunque un rapporto speciale, tanto che sarà solo alla Klee che Lindbergh confesserà il suo più grande segreto: ha sulla coscienza la vita di una bambina! La loro complicità, però, non passerà inosservata…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Josie finge di amare Gerry

Gelosissima del rapporto tra il fidanzato e la giovane cuoca, Constanze intuirà velocemente che quest’ultima si è innamorata di Paul, costringendola a correre ai ripari. Pur di non svelare il suo segreto, Josie fingerà infatti di avere una storia con Gerry (Johannes Hut), il fratello maggiore di Max (Stefan Hartmann). Funzionerà?

Ebbene, sarà la stessa Klee a dover mettere fine alla sua finta relazione con Richter, per permettere a quest’ultimo di vivere il suo amore per Merle (Michaela Weingartner). Nel frattempo, però, anche la storia di Paul e Constanze andrà a rotoli: la von Thalheim scoprirà infatti che Lindbergh ha ucciso (seppur involontariamente) la sua cuginetta Manuela e, ovviamente, lo lascerà.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Paul scopre che Josie è innamorata di lui

A quel punto per Josie e Paul sembreranno finalmente esserci speranze di un riavvicinamento, ma le cose prenderanno una piega inaspettata: Constanze capirà di amare ancora Paul e lo perdonerà! Lindbergh e la von Thalheim torneranno dunque insieme per la delusione di Josie.

Ancora una volta, però, il destino avrà in serbo una sorpresa! Per celebrare la riconciliazione tra le rispettive famiglie, Constanze e Paul daranno una festa a cui parteciperà anche Josie. Ebbene, quando la stanchezza avrà la meglio, la Klee si addormenterà sul divano, finendo per fare un sogno romantico su Paul…

Il risultato? Quest’ultimo sentirà l’amica parlare nel sonno, scoprendo così che quest’ultima è innamorata di lui! Una rivelazione che cambierà tutto…

(Puntate 3806-9, in onda in Germania dal 12 al 19 aprile 2022)