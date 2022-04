Trame Beautiful: anticipazioni americane su Finn, Sheila e Steffy

Le anticipazioni per le prossime puntate americane di Beautiful sono volutamente enigmatiche a causa dell’intento della produzione di mantenere il più assoluto riserbo sugli attuali accadimenti, cercando di mantenere la promessa di un colpo di scena sconvolgente e destinato a cambiare per sempre la soap negli anni a venire. Questo, almeno, è il modo in cui tale “imprevisto narrativo” è stato descritto nell’ultimo paio di mesi. Ad essere tale è la possibile morte di John Finnegan?

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni 4 aprile: Steffy può già fare il test di paternità!

Sicuramente ciò rappresenterebbe una tragedia, tale da dare una scossa alle vicende e a svilupparne delle nuove, ma quello di Finn è (o era) un personaggio ancora acerbo, mai uscito davvero dal ruolo di “interesse amoroso di Steffy Forrester” a causa della volontà degli autori di non volerlo sviluppare appieno. Come vedremo – per fare un esempio – nelle puntate italiane delle prossime settimane, la questione del tradimento della ragazza nei confronti del medico servirà solo come complicazione nella storyline principale di Liam, Hope e Thomas, che si dilungherà poi con un nuovo capitolo riguardante Vinny Walker.

Beautiful, trame americane: Sheila al capolinea?

E anche la rivelazione di Finn come figlio biologico di Sheila Carter non è stata per ora molto sfruttata, nonostante il grosso potenziale: i riflettori si sono subito spostati da Finn su casa Logan con la nuova crisi tra Ridge e Brooke Forrester, assorbendo dunque sia Steffy che Sheila. E solo ora, dopo mesi, si è tornati a puntare su quello che sarebbe dovuto essere il nocciolo della questione fin dall’inizio: suocera e “nuora” in guerra.

Peccato che, appena ripresa la faccenda, il percorso di Finn sembrerebbe essere già finito. Come riportatovi, infatti, Sheila ha perso il controllo di fronte al nuovo rifiuto di Steffy, del tutto contraria a perdonare alla Carter l’aver sparato a sua madre e decisamente non disposta a mostrarle gratitudine per aver compromesso la sobrietà di Brooke (cosa che ha dato il via alla separazione che potrebbe portare papà Ridge di nuovo con Taylor).

Beautiful, news americane: Sheila punta la pistola contro Steffy

Per Sheila, invece, Steffy dovrebbe esserle riconoscente e ritenerla parte della sua famiglia: la Carter, insomma, non è disposta a lasciare che Steffy reclami il diritto di tagliarla fuori dalla vita di Finn e del piccolo Hayes. Cedendo ai propri oscuri impulsi, Sheila ha estratto una pistola, sparando in direzione della rivale. Tuttavia la pallottola ha finito per colpire Finn che, accorso sulla scena, ha fatto da scudo alla moglie.

Di fronte a quello che è apparso come l’ultimo respiro del marito, Steffy ha provato a contattare i soccorsi, giurando odio a Sheila e prevedendo il suo ritorno in carcere, ma, a quel punto, la donna le ha puntato di nuovo contro l’arma… intimandole di fermarsi! Sheila finirà per fare del male anche a lei? E, soprattutto, Finn è davvero morto?

Beautiful: le ipotesi per il proseguimento della storia

La produzione di Beautiful ha deciso di non svelarlo, concedendo poche frasi come spoiler alla stampa, così da non svelare troppo: ciò che sappiamo è che Deacon Sharpe giungerà sul luogo della sparatoria, trovando una Sheila sconvolta e che lui proverà a consolare. Le anticipazioni aggiungono anche che un’esperienza quasi mortale creerà un potente legame… ma fra chi? Inaspettatamente, la tragedia di Finn potrebbe avvicinare proprio Steffy e Sheila? Oppure un sopravvissuto Finn si legherà a qualcuno?

Non dimentichiamo che, a sorpresa, Bridget Forrester è stata riportata sulla scena e localizzata in ospedale a Los Angeles: sarà lei a curare Finn? O, magari, dopo le tensioni riaccese degli ultimi mesi, ad avvicinarsi saranno Steffy e Hope, visto che le anticipazioni descrivono quest’ultima intenta a consolare la sorellastra? Gli spoiler indicano anche che Ridge, ad un certo punto, metterà Steffy di fronte ad una decisione dolorosa: per caso la giovane dovrà decidere se staccare o meno la spina al marito?

Insomma, quasi sembra che il vero colpo di scena radicale debba ancora venire, anche perché c’è un altro spoiler che sembra contrastare con i fatti intercorsi ad oggi: Sheila riceverà finalmente quello che ha sempre desiderato. Come è possibile che Sheila possa sentirsi, magari, finalmente accettata e accolta, se ha appena sparato al suo stesso figlio?