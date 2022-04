Anticipazioni puntate tedesche Tempesta d’amore: intrigo di MERLE contro SHIRIN e GERRY

Un legame profondo è difficile da spezzare, anche se due persone prendono vie diverse. È questo il caso di Shirin Ceylan (Merve Çakır) e Gerry Richter (Johannes Hut), che nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore non sembrano proprio riuscire a stare lontani, nonostante le rispettive relazioni con Henning von Thalheim (Matthias Zera) e Merle Finow (Michaela Weingartner). E le conseguenze non si faranno troppo attendere… Ecco dunque quale sarà il prossimo personaggio ad entrare a Sturm der Liebe!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Florian ricatta Erik… e lui perde la testa!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Shirin gelosa di Merle e Gerry

In Italia non lo abbiamo ancora conosciuto, ma in Germania Gerry – il fratello maggiore di Max (Stefan Hartmann) – è ormai entrato nei cuori dei telespettatori di Tempesta d’amore. Si tratta infatti di un personaggio molto particolare: affetto da un deficit cognitivo, il ragazzo è infatti estremamente ingenuo e trasparente… ma proprio per questo si fa voler bene da tutti!

Ebbene, fin dal suo arrivo al Fürstenhof il giovane Richter si innamorerà perdutamente di Shirin, con cui si instaurerà un legame davvero speciale. Purtroppo, però, la Ceylan vedrà nel ragazzo solo un caro amico e inizierà invece una relazione con Henning von Thalheim, affascinante sommelier cugino di Maja (Christina Arends). Le cose sono però destinate a cambiare…

Il momento della svolta coinciderà con l’ingresso in scena di Merle Finow (Michaela Weingartner), una giovane donna in carriera che arriverà al Fürstenhof con l’obiettivo di “imparare a vivere”. Ebbene, a sorpresa la ragazza si innamorerà di Gerry, con cui inizierà una relazione. E tale relazione scatenerà la gelosia di Shirin…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Merle vuole dividere Shirin e Gerry

Inizierà così pian piano a delinearsi un doppio triangolo tra Shirin, Gerry, Merle e Henning. Se quest’ultimo sembrerà totalmente ignaro di ciò che sta accadendo, però, non altrettanto si potrà dire della Finow!

Sempre più infastidita dalla complicità tra il fidanzato e la donna di cui quest’ultimo era innamorato fino a poco tempo prima, Merle parlerà chiaramente con Gerry, che le prometterà di mantenere in futuro le distanze da Shirin. I buoni propositi, però, non basteranno…

Ben presto, infatti, Richter e la Ceylan torneranno ad avvicinarsi e a quel punto la Finow non vedrà altra soluzione se non dividerli una volta per tutte… con una bugia! Sarà così che Merle rivolgerà alla rivale un’accusa infamante nella speranza di distruggere il rapporto tra quest’ultima e Gerry. Ovviamente Shirin negherà tutto, mettendo così Gerry di fronte ad un bivio: deve credere alla donna che ha sempre amato oppure alla fidanzata?

(Puntate 3813-9 , in onda in Germania dal 25 aprile al 3 maggio 2022)