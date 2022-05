Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: l’ultimo atto di ARIANE

Il regno di terrore di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) sta per finire! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore si svolgerà infatti l’ultimo atto della dark lady del Fürstenhof. E per lei non ci sarà un lieto fine… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Erik testimonia contro Ariane

Correva la puntata 3350 quando Ariane Kalenberg fece la sua comparsa al Fürstenhof, cambiando per sempre la vita di Christoph (Dieter Bach) e di tutti i Saalfeld. A oltre due anni di distanza, questo personaggio è ormai diventato uno delle colonne portanti della soap.

Dopo aver seminato il terrore per ben due stagioni, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, però, la terribile dark lady dovrà finalmente affrontare le conseguenze delle proprie azioni e presentarsi di fronte ad un giudice.

Temendo che la donna possa cavarsela ancora una volta, i Saalfeld chiameranno a testimoniare un vero e proprio super teste: l’ex compagno di vita (e crimini) della loro nemica… Erik Vogt (Sven Waasner)! Purtroppo, però, Ariane lo scoprirà…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Ariane viene condannata

Determinata ad impedire che il suo ex rilasci una dichiarazione in tribunale, la Kalenberg farà dunque rapire la figlia dell’uomo: Josie (Lena Conzendorf). Neppure questo gesto estremo, però, basterà: grazie al coraggio di Paul e dei genitori, Josie verrà infatti liberata permettendo così al padre di rilasciare la propria testimonianza. Il risultato? Di fronte a delle prove così schiaccianti, il giudice non avrà dubbi sulla colpevolezza di Ariane, che verrà dunque condannata a scontare l’ergastolo.

Sarà questa l’uscita di scena di una delle dark lady più feroci della storia di Tempesta d’amore, che è però riuscita a farsi amare dal pubblico della soap grazie alla bravura della sua interprete: la fantastica Viola Wedekind. Non a caso questo personaggio è rimasto in scena per oltre 500 episodi!

Con la sua uscita di scena, Ariane lascerà indubbiamente un vuoto molto difficile da colmare. Sembra però che sia in arrivo un nuovo personaggio destinato a prendere il testimone dalla “cattivissima” uscente…