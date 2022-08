Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la tregua tra MAJA e CONSTANZE

I rapporti in famiglia non sono mai semplici, specialmente se i caratteri sono molto diversi. Ne sanno qualcosa i due protagonisti della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore!

Se Florian Vogt (Arne Löber) ha passato mesi a lottare contro il fratello Erik (Sven Waasner), nelle prossime puntate italiane della soap anche Maja von Thalheim (Christina Arends) si troverà a fare i conti con una consanguinea decisamente scomoda… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: triangolo tra Maja, Florian e Constanze

Per mesi Maja e Florian sono stati separati nonostante si amassero alla follia: i crimini commessi da Erik contro la famiglia della von Thalheim hanno infatti messo il guardacaccia in una situazione impossibile in cui si è costantemente trovato a dover scegliere tra il fratello e la donna che ama, portandolo alla fine alla separazione da quest’ultima.

Ora, però, un altro parente scomodo si insinuerà nel loro rapporto: Constanze von Thalheim (Sophia Schiller), la sorellastra di Maja! Deciso a dimenticare la sua ex per permetterle di avere una vita con un uomo che può davvero renderla felice, Florian ha infatti passato la notte con una ragazza conosciuta in birreria, scoprendo solo successivamente che si trattava della sorellastra della sua amata.

A quel punto Florian ha prima inizialmente reagito con orrore allontanandosi dalla sua “fiamma”, salvo poi decidere di usare quest’ultima per ferire Maja a tal punto da allontanarla definitivamente da sé. Un piano che sembrerà funzionare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja e Constanze in guerra

Maja – che nel frattempo ha capito che è davvero Florian il suo grande amore – reagirà infatti con orrore alla scoperta che l’uomo che ama e la sua odiata sorellastra sono amanti. Un dolore che si trasformerà in rabbia quando affronterà Constanze, che sarà chiaramente compiaciuta per la situazione.

Diversissime tra loro, le due sorelle non hanno infatti mai avuto dei buoni rapporti e le cose sono ulteriormente peggiorate quando è saltato fuori che Maja era l’unica a sapere che il padre Cornelius (Christoph Mory) era ancora vivo.

Tra le consanguinee scoppierà dunque un’accesa discussione durante la quale Maja accuserà Constanze di averla voluta ferire di proposito in quanto – dopo la sua prima notte con Florian – ha continuato a frequentare quest’ultimo pur sapendo che si trattava del grande amore della parente.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Maja e Constanze fanno la pace

Ebbene, inizialmente Constanze cercherà di difendersi, ma poi capirà che Maja ha ragione: il suo comportamento è stato inaccettabile. E così, a sorpresa, la nuova arrivata chiederà perdono alla sorella, con cui si riappacificherà.

Pace fatta? Non proprio! Mentre Maja continuerà a sperare di poter tornare insieme a Florian, Constanze considererà la riappacificazione con la sorella come un “via libera” da parte di quest’ultima per una sua relazione con il guardacaccia…