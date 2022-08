Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la dolorosa scoperta di MAJA

Un vero e proprio incubo sta per iniziare per Maja von Thalheim (Christina Arends) . Dopo aver lasciato Hannes Fröhlich (Pablo Konrad) ed essere stata respinta da Florian Vogt (Arne Löber) , nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella protagonista della diciassettesima stagione sarà costretta a vedere l’uomo che ama tra le braccia di una delle persone che più detesta… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: triangolo tra Florian, Maja e Constanze

Alcuni amori sembrano essere maledetti… come quello tra Maja e Florian! Benché legati da sentimenti profondissimi, i due protagonisti della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore sembrano infatti destinati a non poter stare insieme…

Come sappiamo, dopo essersi lasciati a causa dell’odio tra le rispettive famiglie, Vogt e la von Thalheim hanno dovuto affrontare prima l’arrivo di Hannes – che ha iniziato una relazione con la ragazza – e poi la drammatica scoperta della malattia mortale che ha colpito il guardacaccia.

A quel punto Maja ha capito di voler stare assieme a Florian a qualunque costo, tanto da decidere di chiudere la sua relazione con Hannes. A sorpresa, però, Vogt l’ha respinta, in quanto non vuole infatti che la sua amata rinunci al proprio futuro con Fröhlich per soffrire accanto ad un malato terminale. E non è finita qui!

Nel tentativo di distrarsi dalle sue pene d’amore, Vogt si lascerà andare ad una notte di passione insieme ad una bella ragazza conosciuta in birreria. Ragazza che si rivelerà essere niente altri che Constanze von Thalheim (Sophia Schiller), la sorellastra di Maja!

Sconvolto per quella scoperta inaspettata, inizialmente Florian deciderà di prendere le distanze da lei, deludendola moltissimo. Poco dopo, però, avrà una dolorosa conversazione con Maja che lo porterà a tornare sui suoi passi: la von Thalheim è determinata a stare insieme a lui, costi quel che costi!

E così il guardacaccia deciderà di costringere la sua amata a guardare avanti ferendola a tal punto da segnare un punto di non ritorno: bacerà appassionatamente Constanze di fronte a Maja! Un piano che sembrerà effettivamente funzionare…

Come prevedibile, Maja resterà infatti sconvolta nel vedere il suo ex tra le braccia dell’odiata sorellastra, mentre quest’ultima si goderà la soddisfazione di poter ferire la consanguinea. Il peggio, però, deve ancora arrivare!

Poco dopo, infatti, la von Thalheim scoprirà che Florian e Constanze non si sono fermati ad un bacio ma hanno già passato una notte insieme! E a quel punto Maja dunque a pensare che Florian non la stia respingendo per proteggerla, bensì non la ami più. Tra i due protagonisti sarà dunque finita?