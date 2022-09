Una Vita anticipazioni: arriva Gabriela, la figlia di Genoveva

Spoiler: ecco la figlia segreta di Genoveva di Una vita

Prima del gran finale di Una Vita, i telespettatori assisteranno ad un ultimo colpo di scena degno di nota. Nel corso della puntata 1473, arriverà infatti ad Acacias la giovane Gabriela (Lidya Pavon), la figlia segreta della dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Un ingresso, quello della ragazza, che non mancherà di riservare diverse sorprese…

Una Vita, news: lo strano comportamento di Genoveva

Le prime avvisaglie di questa storyline inizieranno nel momento in cui Genoveva apprenderà della morte della zia Enriqueta. Una notizia, questa, che le verrà data dal cugino, ancora residente a Bilbao, la sua città natale. Tuttavia, durante la conversazione, l’uomo metterà al corrente la Salmeron del fatto che la defunta ha confessato in punto di morte un segreto alla giovane Gabriela che, stando agli accordi presi con lei, avrebbe dovuto invece portarsi fino alla tomba.

Tali parole, inaspettatamente, faranno sprofondare Genoveva, che arriverà addirittura ad ingerire un intero flacone di sonniferi del maggiordomo Marcelo (Patxi Santamaria), motivo per il quale perderà anche il bambino che aspetta dal marito Aurelio Quesada (Carlos de Austria). Ma da che cosa deriverà questo strano comportamento?

Una Vita, trame: Marcelo e Luzdivina notano qualcosa di strano su Genoveva…

Quel che è certo è che, partendo da questi presupposti, la trama di Genoveva non farà altro che infittirsi di un grosso mistero: subito dopo la presunta morte di Aurelio, che avverrà grazie ad un piano pensato dalla donna con Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos), la cuoca Luzdivina (Noelia Marlò) dirà a Marcelo che la signora è solita guardare un album di vecchie fotografie, dove appare appunto una bambina alla quale non è riuscita a dare un’identità.

A quel punto, anche Marcelo guarderà con sospetto ogni mossa della Salmeron, soprattutto quando deciderà di restare al suo servizio nonostante il decesso di Aurelio (una scelta che l’uomo farà in primis per stare vicino a Luzdivina, a cui si sarà molto legato perché gli ricorderà tantissimo Sara, la nipote venuta a mancare diversi anni prima).

Una Vita, spoiler: Gabriela è la figlia di Genoveva!

In ogni caso, chi segue la telenovela non dovrà attendere più di tanto prima di scoprire chi è Gabriela: possiamo infatti anticiparvi che la ragazza si presenterà ad Acacias e chiederà a Servante (David V. Muro) e Fabiana (Inma Perez Quiros) dove si trova il civico 38. Appena lo troverà, la fanciulla busserà quindi a casa di Genoveva e si presenterà a Marcelo con il cognome Salmeron.

Non sarà quindi difficile unire tutti i tasselli del puzzle per capire che Genoveva e Gabriela sono madre e figlia, ma per quale motivo la dark lady avrà nascosto la ragazza? Presto ne parleremo più approfonditamente…