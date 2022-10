Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: perizia psichiatrica per CORNELIA

Si allontana sempre di più la luce in fondo al tunnel per Cornelia Holle (Deborah Müller). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna vivrà infatti le terribili conseguenze del suo presunto tentato suicidio… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Cornelia accusata di volersi suicidare

Fino a qualche settimana fa Cornelia stava vivendo un sogno ad occhi aperti: non solo aveva ritrovato il grande amore dopo decenni, ma si era anche riappacificata col figlio adolescente. Ora, però, il sogno si è tramutato in un incubo…

A causa degli intrighi di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), la Holle si è infatti convinta di essere figlia biologica di Werner (Dirk Saalfeld) e ha dunque dovuto interrompere immediatamente quella che riteneva essere una relazione ince**uosa con Robert (Lorenzo Patané). E non è finita qui…

Complice l’angoscia per la situazione che sta vivendo, la donna ha avuto un incidente in moto che è stato abilmente sfruttato da Ariane per far credere che la rivale abbia tentato di togliersi la vita. Un sospetto diventerà certezza quando Cornelia assumerà una potente dose di sonniferi, rischiando di morire.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Cornelia sottoposta a perizia psichiatrica

Come vi abbiamo anticipato, in realtà anche in questo caso ci sarà lo zampino di Ariane: sarà infatti quest’ultima a mettere i medicinali nella bibita della Holle per poi lasciare la confezione del farmaco vicino al letto della donna. Delle prove fabbricate ad arte che avranno gli effetti sperati: quando Cornelia si risveglierà, verrà accusata di aver cercato di farla finita!

Disperata, la donna tenterà in tutti i modi di convincere i suoi cari di non avere nessuna intenzione di togliersi la vita, ma nessuno sembrerà crederle con l’unica eccezione di Rosalie (Natalie Alison). Il risultato? Non avendo idea di cosa stia realmente accadendo, Cornelia perderà letteralmente la testa, finendo per iniziare a lanciare accuse prive di alcun fondamento che non faranno che peggiorare la sua situazione…

E così, convinti che la donna abbia perso il senno, i medici decideranno di sottoporla ad una perizia psichiatrica! L’esame dimostrerà che la Holle è in realtà sana di mente oppure supporterà il perfido piano di Ariane?