Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: il sogno proibito di ROBERT

Quanto ci vorrà prima che Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) ceda al fascino della bellissima e perfida Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)? Ebbene, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore sembrerà proprio che quel momento non sia più molto lontano… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane si avvicina a Robert

Sono mesi ormai che Ariane ha perso la testa per Robert, giurando a se stessa non solo di conquistare l’albergatore, ma anche di sposarlo! Un’impresa che fino a qualche settimana fa sembrava assolutamente impossibile…

Come sappiamo, da allora molte cose sono cambiate: grazie ai propri intrighi, la dark lady è riuscita a fare in modo che il suo amato lasciasse Cornelia Holle (Deborah Müller) e che quest’ultima venisse dichiarata mentalmente instabile. Un dramma in cui paradossalmente la Kalenberg apparirà come una figura benefica…

Dopo aver apparentemente salvato la vita della rivale, Ariane è infatti anche quella che ha messo in guardia i Saalfeld dalle tendenze suicide della povera donna e – quando quest’ultima fuggirà dall’ospedale – rivelerà a Robert dove trovarla… il tutto ovviamente sempre “per il bene di Cornelia”! Il risultato? Col passare del tempo il giovane Saalfeld vedrà nella Kalenberg non solo una figura positiva, ma addirittura una confidente!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert sogna Ariane

Ovviamente Ariane non aspetterà altro! Convinta di essere ormai a buon punto per far crollare le ultime difese di Robert nei suoi confronti, la perfida dark lady deciderà dunque di tentare un approccio più diretto, facendo al suo amato delle avances neanche troppo velate…

Ebbene, inizialmente l’azzardo della Kalenberg sembrerà un errore: quando Saalfeld intuirà le intenzioni della sua nuova “amica”, infatti, si ritrarrà all’istante e metterà subito nero su bianco di non avere nessuna intenzione di iniziare una relazione con lei. Ma sarà davvero così?

In realtà le certezze di Robert inizieranno presto a vacillare: poche ore dopo, infatti, l’uomo si ritroverà a fare un sogno romantico proprio su Ariane. Sogno che culminerà in un bacio appassionato! E, al suo risveglio, Saalfeld inizierà a chiedersi se non si stia innamorando della sua ex nemica…