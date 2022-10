Un Altro Domani anticipazioni: Sergio vuole organizzare una festa a sorpresa per Julia

Proprio quando Julia Maria Infante (Laura Ledesma) mostrerà dei nuovi dubbi sul loro rapporto e confesserà a Tirso Noguera (Oliver Ruano) che non sa se lo ama ancora, Sergio Cuevas (Miguel Brocca) cercherà di fare il possibile per far sorridere la propria compagna, al punto tale che deciderà di organizzarle una festa di compleanno a sorpresa. Un evento, questo, che avrà molto spazio nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani…

Un Altro Domani, news: Julia e il divorzio dei genitori

La trama comincerà a delinearsi nel momento in cui Julia scoprirà con estrema sorpresa che i genitori Oscar (Manuel Regueiro) e Diana (Cristina de Inza) stanno divorziando dopo trent’anni di matrimonio. Anche se – dopo un’iniziale riluttanza – accetterà la nuova relazione del padre con la socia cinese Lian, la Infante si mostrerà nervosa nei giorni successivi e se la prenderà anche per dei motivi futili con il povero Sergio.

La situazione, sempre più tesa, sembrerà quindi arrivare ad un punto di non ritorno quando Cuevas cercherà di leggere il diario di Carmen (Amparo Pinero), che Julia custodisce gelosamente. Da quell’istante, la ragazza non riuscirà a vivere serenamente con Sergio nemmeno per un minuto e si confiderà sulla questione con Tirso…

Un Altro Domani, trame: Julia non sa se vuole stare con Sergio!

La vicenda assumerà dunque dei nuovi toni quando Julia rivelerà a Tirso che non sa se è ancora innamorato di Sergio, ammettendo di aver ripensato alla natura del loro rapporto dopo la rottura del matrimonio dei suoi genitori. Anche se avrà tantissima confusione in testa, la Infante arriverà quindi alla conclusione che non è giusto continuare ad illudere Sergio, ma al tempo stesso non vorrà dargli un altro dolore perché, in fin dei conti, non avrà sbagliato nulla con lei.

Da un lato Julia farà dunque presente anche a Diana di avere dei dubbi sul suo futuro con Cuevas, dall’altro la faccenda avrà un nuovo sviluppo quando il suo trentunesimo compleanno sarà vicino…

Un Altro Domani, spoiler: Sergio vuole organizzare una festa a sorpresa per Julia!

Eh sì: dato che Julia non si mostrerà entusiasta per l’avvicinarsi dell’evento, Sergio penserà bene di stupirla organizzandole una festa a sorpresa, che a suo dire le sarà utile anche per ritrovare il sorriso che ha ormai perso. L’idea verrà proposta a Elena Prieto (Aida de la Cruz) e a Mario Sasi (Chema Adeva), che al contrario daranno l’impressione di non ritenere affatto buono il piano di Sergio.

Insomma, la tensione sarà abbastanza palpabile e l’iniziativa di Sergio, per quanto romantica, rischierà di ritorcersi contro di lui. Ma fino a che punto?