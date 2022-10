Una Vita, anticipazioni finale: Pascual chiede a Hortensia di sposarlo, Felipe e Dori si trasferiscono a Ginevra. E Lolita e Fidel?

Una Vita sta per terminare e quindi giungeranno a conclusione tutte le storyline della telenovela che intrattiene i telespettatori di Canale 5 fin dal 2015. Oggi ci concentriamo sul finale di tre coppie che si sono formate nell’ultima stagione, ossia quelle formate da Pascual Sacristan (Octavi Pujades) e Hortensia Rubio (Judith Fernandez), da Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Dori Navarro (Leonor Martin) e da Lolita Casado (Rebeca Alemany) e Fidel Soria (Alejandro Siguenza)…

Una Vita, news: Pascual chiede ad Hortensia di sposarlo!

La relazione tra Hortensia e Pascual sembrerà prendere una brutta piega nel momento in cui la sorella di Rosina (Sandra Marchena) svelerà al bel locandiere che la figlia Azucena (Judith Fernandez) è nata al di fuori dal matrimonio. Stupito dalla notizia, il Sacristan sembrerà reagire male appena scoprirà tutta la verità, ma saprà redimersi il giorno successivo.

Possiamo infatti anticiparvi che Pascual convocherà tutti i vicini nel ristorante gestito dalla madre Inma (Inma Sancho) e chiederà a Hortensia di diventare sua moglie; una richiesta che verrà accolta col sorriso dalla donna, che risponderà immediatamente di sì. Un epilogo felice, simile a quello di un’altra coppia…

Una Vita, spoiler: Felipe e Dori si trasferiscono a Ginevra!

Eh sì: dopo aver accettato di sposare Felipe, Dori organizzerà infatti il suo trasferimento a Ginevra, visto che otterrà la borsa di studio grazie alla relazione scritta per mesi e mesi sullo stato emotivo dell’Alvarez Hermoso. Visto che, nel frattempo, Felipe riceverà una proposta lavorativa, la Navarro sembrerà rassegnarsi all’idea di vivere una relazione a distanza, ma l’avvocato saprà stupirla per l’ennesima volta.

Al termine di un dialogo, nel quale le rinnoverà tutto l’amore che sente, Felipe comunicherà a Dori che intende trasferirsi a Ginevra insieme a lei, in modo tale da stare più vicino al figlioletto adottivo Tano, ormai diventato un medico di successo. Un vero e proprio cambiamento radicale per l’Alvarez Hermoso, che saluterà Ramon (Juanma Navas) e tutti i vicini del quartiere…

Una Vita, trame: Lolita e Fidel; un futuro tutto da scrivere…

Destino incerto, infine, per Lolita e Fidel. Appena il suocero Ramon le chiarirà che è giusto che si rifaccia una vita a cinque anni di distanza dalla morte del marito Antonito (Alvaro Quintana), Lolita sembrerà prendere in considerazione l’idea di provare a conoscere più approfonditamente Soria, che avrà anche lasciato la polizia dopo aver tentato (andando contro la legge) di vendicarsi di tutti gli anarchici che hanno ucciso la moglie Maria José e il figlioletto Alejandro.

Tuttavia, prima di pensare al suo futuro, la bottegaia deciderà di andare a Cabrahigo per far visita al figlio Moncho – accompagnata da Ramon – e poi portarlo con sé definitivamente a calle Acacias. Per questo motivo, Lolita chiederà a Fidel di aspettarla e darle tutto il tempo necessario per pensare meglio al da farsi. Insomma, tre finali pieni di speranza, anche se quello di quest’ultima coppia verrà lasciato un po’ in bilico…