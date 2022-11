Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: l’accordo segreto di ERIK e ARIANE

Per oltre un anno Erik Vogt (Sven Waasner) e Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) hanno formato una coppia apparentemente inseparabile, sia nella vita privata che negli affari. E nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore quell’alleanza tornerà ad avere un suo peso… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Erik e Paul diventano amministratori delegati

Fino a qualche mese fa Ariane ed Erik erano innamoratissimi ed unitissimi. Da allora, però, qualcosa è cambiato: dopo aver messo la sua amicizia con Selina (Katja Rosin) prima del suo amore per il compagno, la Kalenberg si è ulteriormente allontanata da Vogt a causa dei suoi inaspettati sentimenti per Robert (Lorenzo Patané).

Ciononostante, la dark lady ha cercato di mantenere i rapporti con l’alleato, tanto da fare in modo che proprio a lui andasse il posto di direttore amministrativo del Fürstenhof. Peccato solo che poco dopo gli volterà le spalle ancora una volta…

Su richiesta di Robert, Ariane nominerà Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) – ex cognato di Christoph (Dieter Bach) e uomo di fiducia dei Saalfeld – direttore amministrativo con pari poteri rispetto a Erik. Una novità che, inutile dirlo, quest’ultimo non gradirà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik stringe un accordo con Ariane

Come prevedibile, per Erik e Paul sarà tutt’altro che semplice dividere il potere, tanto che le liti saranno all’ordine del giorno. Causa del primo scontro sarà Josie (Lena Conzendorf), nuova aiuto-cuoca di André (Joachim Lätsch) che incorrerà suo malgrado nelle ire di Vogt, ottenendo però la protezione di Lindbergh.

Ebbene, dopo l’accaduto Erik si sfogherà con Ariane, lamentandosi della situazione e chiedendo il sostegno della donna. Sostegno che lei sarà disposta a dargli, ma ad una condizione: in cambio Erik dovrà aiutarla a conquistare Robert!

Sarà così che Vogt e la Kalenberg stringeranno un patto segreto, dando inizio ad una nuova fase della loro alleanza. Non ci vorrà però molto prima che Erik si renda conto di non poter sopportare la vista della donna che ama tra le braccia di un altro. E a quel punto tutto cambierà…