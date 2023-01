Tempesta d’amore: Erik scopre che Ariane ha ucciso Karl! | Anticipazioni italiane

Uno dei più efferati crimini di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) sta per tornare alla luce! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i nemici della perfida dark lady scopriranno infatti che mesi fa quest’ultima uccise l’ex marito. E a quel punto saranno guai… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane è l’assassina di Karl

Nel corso dell’ultimo anno Ariane si è macchiata di ogni genere di crimine. Uno in particolare, però, ha superato tutti gli altri per crudeltà e spietatezza: l’omicidio dell’ex marito Karl (Stephan Käfer). Benché innamoratissima di lui, la Kalenberg capì infatti che l’uomo poteva rappresentare un pericolo per lei e decise dunque di eliminarlo, drogandolo e poi facendolo affogare nel lago di Bichlheim.

All’epoca nessuno si fece troppe domande sulla scomparsa di Karl, in quanto Ariane coprì bene le proprie tracce: fece credere che l’ex coniuge l’avesse abbandonata e simulò addirittura una telefonata in cui simulò la voce del defunto con una app. Proprio quest’ultimo trucchetto, però, ebbe un testimone: Erik (Sven Waasner)!

Ovviamente quest’ultimo si insospettì subito di fronte allo strano comportamento dell’allora alleata, ma si lasciò convincere dalle scuse della donna e dimenticò l’accaduto. Almeno fino ad oggi…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane riceve delle minacce

Come sappiamo, da qualche giorno la vita di Ariane è turbata da degli strani avvenimenti che sembrano inevitabilmente legati alla morte di Karl. E si tratta di avvenimenti che diventeranno sempre più frequenti e gravi, tanto che la donna inizierà a subire un vero e proprio bombardamento di messaggi minatori e telefonate… apparentemente provenienti proprio dall’ex marito!

Vedendo la compagna a pezzi, Robert (Lorenzo Patané) insisterà per allertare la polizia, ma Ariane ovviamente lo bloccherà: non può infatti permettere che le forze dell’ordine indaghino sul suo ex coniuge! Allo stesso tempo, però, la Kalenberg non potrà permettere che questo vero e proprio terrorismo psicologico continui…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Erik capisce che Ariane è un’assassina

Non riuscendo a darsi nessun’altra spiegazione per la situazione in cui si trova, Ariane si convincerà che ci sia Erik dietro a tutto: dal momento che l’uomo è stato suo amante a lungo, potrebbe aver scoperto i suoi crimini mentre lei parlava nel sonno.

Determinata a mettere fine al proprio incubo, la Kalenberg affronterà dunque l’ex complice, finendo per tradirsi. Anche se la donna non nominerà esplicitamente l’omicidio di Karl, Erik capirà infatti che è a questo crimine che la sua ex sta alludendo. E – quando ripenserà ai suoi sospetti di mesi prima – non avrà più dubbi: Ariane ha davvero ucciso l’ex marito!

Cosa farà Erik con questa scottante informazione? E, soprattutto, chi ci sarà dietro alle misteriose minacce ricevute da Ariane?