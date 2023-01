Tempesta d’amore: Henning umilia Gerry e Shirin perde la testa! | Puntate italiane

Amore, amicizia o altro? Indipendentemente dalla definizione, quello tra Shirin Ceylan (Merve Çakır) eGerry Richter (Johannes Huth) è indubbiamente un legame speciale. Così speciale da portare la ragazza a mettersi contro l’uomo che ama… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin scopre le bugie di Henning

Un interessante triangolo si sta delineando in questi giorni nelle puntate italiane di Tempesta d’amore. E al centro c’è la bella Shirin! Come sappiamo, quest’ultima è da mesi nei sogni di Gerry, che non ha mai perso la speranza di poter un giorno mettersi insieme a lei. Purtroppo per il giovane Richter, però, il cuore della ragazza batte per un altro uomo: Henning von Thalheim (Matthias Zera).

Inizialmente il sommelier non sembrava interessato ad iniziare nulla di serio con la Ceylan, ma gli è bastata una notte insieme a quest’ultima per cambiare idea. E così, quando la sua amata ha trovato una misteriosa lettera d’amore in una bottiglia, le ha lasciato credere di aver scritto lui il romantico messaggio. Una bugia che gli si ritorcerà contro…

Quando Gerry – che, come sappiamo, è il vero autore della lettera – scoprirà l’accaduto, smaschererà infatti le bugie del rivale. E a quel punto Henning sarà nei guai…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin difende Gerry da Henning

Come prevedibile, Shirin resterà profondamente delusa dalle menzogne di Henning, specialmente perché si andranno ad aggiungere ad un altro gesto decisamente discutibile: in presenza della cugina Constanze (Sophia Schiller), il sommelier farà finta di non stare insieme alla Ceylan!

Insomma, l’uomo si troverà davvero nei guai, ma riuscirà comunque ad ottenere il perdono della fidanzata, sostenendo di aver sempre agito spinto dai sentimenti. Per questa coppia appena nata, però, i problemi sono solo all’inizio…

Quando l’indomani i due incontreranno Gerry, quest’ultimo accuserà apertamente Henning di essere un bugiardo, portando alla luce un lato inedito del carattere del sommelier. Non appena resterà solo con la Ceylan, infatti, von Thalheim umilierà il “rivale” facendo riferimento al suo deficit cognitivo.

Il risultato? Shirin resterà così disgustata dal comportamento di Henning, da perdere letteralmente la testa, arrivando a schiaffeggiare il sommelier! La loro storia d’amore sarà dunque già finita? E, soprattutto, il comportamento della Ceylan tradirà dei sentimenti nei confronti di Gerry?