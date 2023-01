Tempesta d’amore: Max e Gerry si perdonano e… | Anticipazioni italiane

Momenti toccanti in pieno spirito natalizio sono in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! In questi giorni di festa assisteremo infatti alla tanto attesa rappacificazione tra Max Richter (Stefan Hartmann) e suo fratello Gerry (Johannes Huth). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max furioso con Gerry

Nelle loro vene scorre lo stesso sangue, ma caratterialmente Max e Gerry non potrebbero essere più diversi. Tanto il primo è avvezzo ricorrere a bugie e inganni per togliersi dai guai (salvo poi peggiorare la situazione), tanto il secondo è profondamente onesto e incapace di mentire.

Non c’è dunque da stupirsi se – quando Gerry ha scoperto che Max ha tradito Vanessa (Jeannine Gaspár) con un’ospite del Fürstenhof – non è riuscito a tenere a lungo il segreto, causando inevitabilmente la fine della relazione tra il fratello e la Sonnbichler.

Disperato, il fitness trainer implorato il perdono della sua amata, ma lei si è rifiutata di concedere una seconda possibilità. E così – sopraffatto dal dolore – Max ha riversato tutto tutta la sua rabbia su Gerry, accusandolo di essere responsabile della sua infelicità!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max tenta di riconquistare Vanessa

Inutile dire che questo comportamento non farà che peggiorare la situazione di Max, al punto che Vanessa si rifiuterà anche solo di incontrarlo, mentre sarà grata a Gerry per la sua onestà. Dal canto suo Gerry si sentirà in colpa per la situazione e proverà a mediare tra i due ex fidanzatati, ma invano…

Pronto a tutto pur di far breccia nel cuore della sua amata, Max si apposterà dunque sotto casa di quest’ultima per cantarle una serenata, ma come unica risposta Vanessa gli manderà incontro Gerry con un messaggio: deve andarsene al più presto! Una richiesta che il fitness trainer non esaudirà…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Max e Gerry fanno la pace

Più determinato che mai, Max si accamperà infatti nel giardino dei Sonnbichler in attesa che la sua ex accetti di parlargli. Una decisione estrema che avrò conseguenze inaspettate: di lì a poco, infatti, scoppierà un violento temporale e il povero Richter si troverà a dover affrontare delle condizioni estreme.

Preoccupatissimo, Gerry convincerà i Sonnbichler a concedere ospitalità a Max, che potrà così entrare in casa, ma verrà però accolto con gioia solo dal fratello. Sarà così che i due Richter potranno finalmente parlarsi a cuore aperto e chiarire le incomprensioni.

Se Gerry si scuserà per aver tradito il segreto di Max, quest’ultimo ammetterà che l’unico ad avere colpe è lui stesso. I due fratelli riusciranno così a perdonarsi e si abbracceranno, ritrovandosi più uniti che mai! E sarà proprio questo ritrovato legame la chiave per far riavvicinare Max e Vanessa…