Tempesta d’amore: Karl sfida Ariane a baciarlo davanti a Robert | Puntate italiane

Un inaspettato triangolo sta per nascere al Fürstenhof! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) si riavvicinerà infatti all’ex marito Karl (Stephan Käfer). Una mossa che metterà in grave pericolo la sua relazione con Robert Saalfeld (Lorenzo Patané)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane e Karl si baciano

Sono puntate davvero imperdibili quelle attualmente in onda in Italia. Pochi giorni fa, abbiamo infatti assistito al clamoroso ritorno in scena di Karl Kalenberg, ex marito di Ariane che quest’ultima tentò di uccidere mesi addietro.

Sopravvissuto miracolosamente al suo tentato omicidio, l’uomo è rimasto a lungo nell’ombra ma ha ora deciso di tornare per vendicarsi dell’ex moglie… e non è da solo! Presto scopriremo infatti che Karl è stato riportato al Fürstenhof dall’arcinemico di Ariane: Christoph Saalfeld (Dieter Bach).

Quest’ultimo e Karl metteranno dunque la dark lady davanti ad un ultimatum: se non restituirà a Christoph tutte le sue azioni del Fürstenhof, finirà in prigione! A quel punto la Kalenberg crederà di essere in trappola, ma proprio allora accadrà qualcosa di inaspettato: l’ex marito la bacerà!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Karl sfida Ariane

Intuendo che l’uomo prova ancora qualcosa per lei, Ariane non solo ricambierà il bacio, ma lascerà anche credere che in lei siano riaffiorati i vecchi sentimenti che la legavano all’ex marito. Lui ci cascherà?

Ebbene: a parole Karl sarà irremovibile riguardo alla sua sete di vendetta, ma in realtà dentro di sé inizierà a vacillare, tanto da dire a Christoph di voler essere lui a decidere delle sorti dell’ex moglie. Ma si potrà davvero fidare di Ariane?

Deciso a capire se quest’ultima lo stia di nuovo ingannando, Karl deciderà di metterla alla prova: la sfiderà a baciarlo davanti a Robert per dimostrare di non amare quest’ultimo bensì l’ex marito! La dark lady rinuncerà al suo grande amore per salvarsi dalla prigione?