Tempesta d’amore: Christoph accusato di tentato omicidio! | Puntate italiane

A giocare col fuoco si rischia di bruciarsi! Lo sa bene Christoph Saalfeld (Dieter Bach), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore finirà lui stesso vittima del piano da lui architettato per far arrestare Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert scopre che Ariane è innocente

Non c’è nulla che Christoph non farebbe per liberarsi di Ariane. Ne abbiamo avuta l’ennesima prova proprio qualche giorno fa, quando l’albergatore è arrivato ad organizzare un finto attentato contro Robert (Lorenzo Patané) nella speranza di fare poi ricadere la colpa sulla dark lady.

Ebbene, come sappiamo inizialmente l’attentato doveva essere solo simulato, ma – complice un imprevisto – Robert è stato davvero ferito, seppur in modo lieve. E così, quando tutto sembrerà puntare contro Ariane, Saalfeld inizierà a temere che la fidanzata voglia davvero ucciderlo.

Delusa dalla mancanza di fiducia dimostrata dal suo amato, la Kalenberg lascerà l’appartamento dei Saalfeld e si metterà alla disperata ricerca di qualche indizio che possa scagionarla. Sarà però Robert stesso a scoprire la verità grazie ad una conversazione riservata in cui Werner (Dirk Galuba) parlerà ad André (Joachim Latsch) del piano di Christoph. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Werner denuncia Christoph

Inutile dire che Robert resterà sconvolto nello scoprire non solo che Christoph è arrivato a tanto pur di colpire Ariane, ma soprattutto che suo padre sapeva tutto e non ha detto nulla, lasciando che la Kalenberg venisse ingiustamente accusata di tentato omicidio.

Ne seguirà un durissimo scontro tra padre e figlio che si concluderà con un ultimatum da parte di Robert: Werner dovrà andare immediatamente dalla polizia per denunciare quanto realmente accaduto e scagionare Ariane.

Sarà così che il piano di Christoph finirà per ritorcersi contro il suo stesso ideatore: l’albergatore verrà infatti denunciato per tentato omicidio e, come se non bastasse, spunterà anche una foto dell’uomo da lui assoldato per sparare a Robert! Per lui sarà dunque la fine? Seguici su Instagram.