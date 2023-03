Tempesta d’amore: Il matrimonio di Gerry e Shirin (con ospite a sorpresa) | Puntate tedesche

Un attesissimo happy end è in arrivo per una delle coppie in assoluto più amate degli ultimi anni. Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, Shirin Ceylan (Merve Çakır) e Gerry Richter (Johannes Huth) diventeranno infatti marito e moglie. E, come da tradizione, il loro matrimonio sarà ricco di imprevisti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Gerry fa una proposta di matrimonio a Shirin

Da quando Gerry è arrivato al Fürstenhof, non ha mai avuto dubbi: è Shirin la donna della sua vita! Purtroppo, però, quest’ultima ci metterà un po’ di più a capire di amare il fratello di Max (Stefan Hartmann). Sarà infatti necessaria la comparsa di una rivale in amore – Merle (Michaela Weingartner) – per far aprire alla Ceylan gli occhi sui suoi sentimenti…

Sarà così che – dopo un lungo tira e molla – Gerry e Shirin diventeranno finalmente una coppia, scoprendosi più uniti che mai. Insieme i due affronteranno numerose prove della vita, incluso un gravissimo incidente che lascerà la Ceylan completamente cieca.

Come vi abbiamo anticipato, fortunatamente anche questo incubo si concluderà al meglio, grazie ad un rischioso intervento chirurgico a cui la ragazza si sottoporrà. Ebbene, la ragazza non farà in tempo a gioire per quel miracolo, che per lei arriverà una nuova sorpresa: Gerry le chiederà di sposarlo!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Shirin e Gerry si sposano

Inutile dire che Shirin risponderà con un “sì” deciso e si dirà pronta a sposarsi il prima possibile. Prima di partire con i preparativi del matrimonio, però, i due dovranno rispettare un’antica tradizione: il padre di Gerry dovrà chiedere al padre di Shirin il permesso per le nozze. Il problema? Il genitore del giovane Richter è morto da tempo…

Fortunatamente Gerry scoprirà di avere degli amici pronti ad aiutarlo in qualunque missione… anche quella più strana! Erik (Sven Waasner) si offrirà infatti di ricoprire il ruolo di vice-padre dell’amico e si preparerà a impressionare il padre di Shirin con le proprie conoscenze della lingua turca. Peccato solo che le sue abilità linguistiche non si riveleranno poi così eccellenti e rischieranno di causare un incidente diplomatico…

E i problemi non finiranno qui! Eh sì perché non solo salterà il catering per il ricevimento nuziale, ma anche l’abito con cui Shirin sperava di potersi sposare verrà dimenticato dalla madre della ragazza in Turchia. Le nozze finiranno dunque per saltare?

Ovviamente la risposta è "no"! Nonostante tutte le disavventure, nel corso della puntata 4019 (in onda in Germania il prossimo 25 aprile) Gerry e Shirin riusciranno infatti a convolare a giuste nozze, circondati dall'affetto di amici e parenti. E per l'occasione tornerà anche una delle più care amiche della Ceylan: Josie (Lena Conzendorf)!

(Puntate 4015-20, in onda in Germania dal 19 al 26 aprile 2023)