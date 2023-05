Terra Amara anticipazioni: Gaffur ricercato dall’esercito!

Non sarà soltanto il terribile assassinio di Hunkar Yaman (Vahide Percin) compiuto da Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) a movimentare le prossime puntate italiane di Terra Amara. Negli istanti in cui la dark lady starà eliminando la matriarca, pure l’ex capomastro Gaffur Taskin (Bulent Polat) temerà di finire presto in prigione. Scopriamo insieme per quale motivo…

Terra Amara, news: Gaffur e l’omicidio di Hatip

Come abbiamo avuto occasione di raccontarvi, tutto partirà quando Gaffur avrà la certezza del fatto che è stato Hatip Tellidere (Mehmet Polat) ad assassinare Cengaver Çimen (Kadim Yaşar). A quel punto, piuttosto che denunciarlo alla polizia, Gaffur penserà di minacciare in forma anonima l’imprenditore per racimolare un bel gruzzoletto di denaro. L’incontro tra i due uomini sarà però fatale per Hatip, dato che durante uno scontro fisico Gaffur gli sparerà per errore un colpo mortale nel petto.

Inconsapevole del fatto che Sermin Yaman (Sibel Tascioglu) abbia assistito da lontano alla scena, Gaffur occulterà dunque il cadavere di Hatip e nasconderà a tutti quanti, persino alla moglie Saniye (Selin Yeninci), ciò che ha fatto. Quando gli inquirenti chiuderanno le indagini, ritenendo erroneamente che il Tellidere facesse affari con uomini malintenzionati, Gaffur tirerà un sospiro di sollievo… ma non durerà a lungo!

Terra Amara, spoiler: Hatip ricercato dall’esercito!

Eh sì: nella giornata in cui Hunkar verrà uccisa, alcuni uomini dell’esercito faranno irruzione nella tenuta dei Yaman, chiedendo appunto alle domestiche di poter parlare con Gaffur. Quest’ultimo si farà quindi prendere dal panico perché crederà che lo stiano cercando per l’omicidio di Hatip.

In quelle ore di panico, Gaffur ripenserà quindi agli ultimi giorni trascorsi ed avrà il sentore che a denunciarlo sia stata proprio Sermin, visto che soltanto qualche giorno prima gli aveva chiesto, in maniera provocatoria, se avesse mai ucciso un animale o una persona. Un sospetto che sembrerà fondato, visto che Sermin parlerà anche a Behice dell’assassinio di Hatip, dando l’impressione di volerle confessare che l’artefice della morte è stato proprio Gaffur…

Terra Amara, trame: il grosso equivoco di Hatip

In ogni caso, possiamo anticiparvi fin da ora che farà tutto parte di un grosso equivoco: quando arriverà inavvertitamente nei pressi del comando militare, Gaffur verrà agganciato da alcuni soldati, che gli chiederanno che fine avesse fatto poiché lo stavano cercando da diverso tempo. Proprio quando sarà sul punto di confessare in preda al panico quello che ha fatto ad Hatip, Gaffur capirà di essere caduto in un grosso equivoco, visto che le forze dell’ordine lo stavano cercando solo per chiarire se avesse fatto o meno il militare quando gli spettava in base alla legge vigente in Turchia.

Insomma, per adesso Gaffur potrà stare tranquillo, ma fino a quando potrà nascondere la sua reale colpevolezza per l'omicidio di Hatip?