La Promessa, anticipazioni: Manuel bacia Jana!

Anche se la madre Cruz Ezquerdo (Eva Martin) farà di tutto per spingerlo tra le braccia di Jimena de los Infantes (Paula Losada), la vedova del fratello Tomas (Jordi Coll), il marchesino Manuel de Luján (Arturo Sancho) proverà dei sentimenti sempre più forti per la domestica Jana Exposito (Ana Garces) e vorrà assecondarli. Non a caso, nelle prossime puntate italiane de La Promessa, il giovane si renderà protagonista di un gesto abbastanza audace…

La Promessa, news: Manuel e il matrimonio combinato con Jimena

La faccenda si delineerà nel momento in cui il Duca Josè Luis de los Infantes (Andres Blanco) farà presente a Alonso (Manuel Regueiro) che Jimena ha perso il marito dopo una sola notte di matrimonio, motivo per il quale è necessario che sposi Manuel se i De Luján vogliono avere la sua dote nuziale. Dato che avranno necessariamente bisogno dei soldi, perché senza quelli la tenuta de La Promessa rischierà di fallire portando in malora il marchesato, Alonso e Cruz tenteranno invano di convincere il giovane Manuel a prendersi le sue responsabilità per salvare la famiglia.

A quel punto, data la reticenza del figlio a fare “la cosa giusta”, Cruz ci metterà lo zampino e, dopo essersi accordata con Jimena, annuncerà il compromesso matrimoniale di Manuel nel corso della sua festa di compleanno. Un’iniziativa che farà andare il marchesino su tutte le furie, ma che creerà dei problemi anche in Jana…

La Promessa, trame: Jana si sente presa in giro da Manuel

Eh sì: in tal senso, possiamo anticiparvi che ormai persino Jana sarà “cotta a puntino” di Manuel e si sentirà presa in giro da lui, dato che nei giorni precedenti le aveva fatto capire di essere interessato a lei. Il fidanzamento con Jimena farà quindi sì che la Exposito “ritorni alla realtà”, visto che confiderà alla fidata Maria Fernandez (Sara Molina) di essersi risvegliata dal sonno e di aver capito che lei e Manuel non potranno essere mai felici a causa della differenza di ceto sociale.

Tuttavia, Manuel non vorrà rassegnarsi all’idea di avere perso per sempre Jana e, per dimostrarle di essere sempre stato sincero nei suoi riguardi, deciderà di stupirla in una maniera alquanto particolare…

La Promessa, spoiler: Manuel bacia Jana!

Al termine di una cena, durante la quale si sarà completamente annoiato, Manuel farà irruzione nella stanza di Jana e, senza nemmeno salutarla, le darà un appassionato bacio, che la ragazza ricambierà. Dopo ciò, il De Luján sottolineerà a chiare lettere alla Exposito che si è innamorato di lei e che non riesce a pensare ad altro se non al suo viso, alle sue labbra, al suo sorriso.

Una dichiarazione d’amore in piena regola che, lì per lì, riempirà Jana di una gioia immensa, anche se il mattino successivo la ragazza tenterà nuovamente di mettere distanza tra lei e Manuel. Un avvicinamento che, tra qualche settimana, metterà le basi per un triangolo amoroso, dato che alla lunga Jimena diventerà la vera antagonista di Jana (e ciò indipendentemente dall’antipatia che Cruz ha nei riguardi della nostra povera protagonista)… Seguici su Instagram.