Tempesta d’amore: Shirin ossessionata dai sentimenti per Gerry! | Anticipazioni italiane

Per mesi ha ingannato se stessa, ma ora sarà costretta ad affrontare la verità. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Shirin Ceylan (Merve Çakır) inizierà infatti a rendersi che i suoi sentimenti per Gerry Richter (Johannes Huth) vanno ben oltre l’amicizia. E a quel punto tutto cambierà… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin sorprende Gerry nel letto di Merle

Fin dal loro primissimo incontro, tra Shirin e Gerry si è creata un’intesa unica. Se per il ragazzo è fin da subito stato chiaro di aver trovato l’anima gemella, però, la Ceylan si era convinta di vedere in Richter solo un caro amico. Ma sarà davvero così?

Come forse ricorderete, già Maja (Christina Arends) aveva avanzato dei dubbi sulla natura dei sentimenti dell’amica nei confronti del fratello di Max (Stefan Hartmann). Shirin, però, è stata irremovibile, tanto da iniziare una relazione con Henning (Matthias Zera).

È stato con l’arrivo improvviso di Merle Finow (Michaela Weingartner) che le cose sono finalmente cambiate. La nuova arrivata ha infatti perso la testa per Gerry, tanto da iniziare con lui una relazione, bruciando le tappe: poco dopo il loro prima bacio, Merle e Gerry faranno l’amore per la prima volta… e sarà proprio Shirin a sorprenderli!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin prova dei sentimenti per Gerry

Inutile dire che si tratterà di un brutto colpo per la Ceylan, che già da parecchi giorni stava faticando ad accettare il fatto che il “suo” Gerry l’avesse dimenticata per un’altra. Profondamente turbata, la ragazza proverà ad evitare i due piccioncini, ma i suoi pensieri la seguiranno nei sogni…

Eh sì perché Shirin farà un sogno romantico con protagonista proprio Gerry, restandone sconvolta! Non riuscendo a credere di potersi essere davvero innamorata del suo migliore amico, la ragazza si confiderà con Yvonne (Tanja Lanäus), che proverà a rassicurarla. I consigli della madre di Josie (Lena Conzendorf), però, si riveleranno inutili…

Nonostante tutti i suoi sforzi, il pensiero di Gerry continuerà infatti ad ossessionare Shirin, tanto da renderle difficile relazionarsi con Henning. La ragazza troverà il coraggio di dichiararsi al suo amato?