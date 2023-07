La promessa: Jana vede Manuel e Jimena mentre scherzano insieme | Trama 11 luglio 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di martedì 11 luglio 2023

Jimena insegna a Manuel a danzare il valzer e comincia a provare qualcosa per lui; Jana però è gelosa quando vede i due ridere e scherzare insieme. Curro dice a Leonor che non si fida di Jana, in quanto per lui nasconde qualcosa. Cruz se la prende con Curro per aver quasi picchiato Jana: se si scoprisse che i de Lujan alzano le mani sulla servitù, la reputazione della famiglia ne uscirebbe a pezzi. Prima di partire alla volta di Puebla de Tera, Mauro prende per errore la lista del menu invece di quella della spesa.

Catalina dice a Tadeo che può saldare il debito, liberandolo dall'accordo delle partite a scacchi, ma lui intende continuare a giocare. Candela evita ancora Pia e dunque Simona le dice che deve scusarsi con lei per il suo comportamento inappropriato. Catalina decide di indossare il vestito della defunta marchesa alla festa di compleanno di Cruz.