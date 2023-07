Tempesta d’amore: misteriosa malattia a casa Sonnbichler! | Anticipazioni italiane

Un periodo difficile sta per arrivare a casa Sonnbichler! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore uno degli inquilini più amati della dimora di Alfons (Sepp Schauer) e Hildegard (Antje Hagen) avrà infatti un misterioso problema di salute… Ecco dunque cosa ci aspetta negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Chantal a casa Sonnbichler

Casa Sonnbichler è sempre stata un luogo affollato. Grazie al loro grande cuore, Alfons e Hildegard hanno infatti da sempre aperto le loro porte a chiunque avesse bisogno di un tetto… e non solo a bipedi!

Ormai da parecchio tempo uno degli inquilini più famosi della bella dimora bavarese è infatti Chantal, la simpatica maialina salvata da Vanessa (Jeannine Gaspár) tempo fa e ormai diventata un membro ufficiale della famiglia. E sarà proprio il simpatico quadrupede ad essere protagonista di una triste trama…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Chantal non mangia

Nelle prossime puntate italiane della soap, Chantal smetterà infatti improvvisamente di mangiare, destando ovviamente la preoccupazione di tutti… Vanessa in primis! Legatissima alla maialina, la ragazza proverà in tutti i modi a capire la causa del malessere della piccola, ma senza successo…

Ebbene, sarà solo dopo innumerevoli tentativi che i Sonnbichler intuiranno che dietro alla misteriosa malattia della piccola Chantal potrebbe esserci il loro nuovo inquilino: il piccolo Anton, il neonato di cui Vanessa e Max (Stefan Hartmann) si stanno occupando. Cosa sarà successo? Seguici su Instagram.