La promessa: Cruz sconvolta, padre e figlio sono scomparsi | Trama 29 agosto 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di martedì 29 agosto 2023

Manuel e il barone Juan sembrano entrambi spariti. La Guardia civile, sollecitata da Alonso, inizia a cercare il ragazzo e scopre che un aeroplano è precipitato a Puebla de Tera. Alonso parte immediatamente per sincerarsi se possa trattarsi dell'aeroplano di Manuel. Cruz sta male per il fatto di non sapere la sorte del figlio e neanche quella di suo padre, che pare essere partito per Cordova senza salutare nessuno. Intanto Teresa e Pia appaiono sconvolte, ma al resto della servitù dicono di non sentirsi molto bene a causa di un'intossicazione alimentare. Petra però si insospettisce e comincia a fare domande a Simona e Candela….