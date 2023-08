Tempesta d’amore: Ariane ricatta Lia! Ecco come… | Anticipazioni italiane

Riuscite a immaginarvi Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) nei panni della povera vittima perseguitata da Lia Holler (Deborah Müller)? Per quanto possa sembrare uno scenario fantascientifico, sarà esattamente ciò che la dark lady proverà a far avvenire nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Lia aggredisce Ariane

Se il ritorno di Ariane al Fürstenhof è stato un duro colpo per tutta la famiglia Saalfeld, è Lia ad averne sofferto le conseguenze peggiori. Dopo aver rischiato non solo di perdere l’uomo che ama, ma anche di venire rinchiusa in una clinica psichiatrica per colpa della dark lady, la Holle vive infatti in uno stato costante di terrore.

Dopo essersi addirittura trasferita in una baita di montagna insieme a Robert (Lorenzo Patané) pur di non dover stare sotto lo stesso tetto della Kalenberg, Lia vivrà dunque nell’angoscia ogni volta che incrocerà la sua nemica giurata.

Il risultato? Quando incontrerà casualmente quest’ultima nel bosco poco dopo aver udito quello che sembrava essere uno sparo, Lia reagirà d’istinto e aggredirà Ariane con dello spray al peperoncino. Un gesto che pagherà a caro prezzo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane vuole denunciare Lia

Purtroppo per la Holle, infatti, non solo la sua aggressione si rivelerà del tutto ingiustificata, ma ci saranno addirittura due testimoni che potranno confermare la tesi della Kalenberg! E, inutile dirlo, quest’ultima non si lascerà sfuggire l’occasione di colpire la rivale…

Dimostrando ancora una volta di non avere un briciolo di umanità, Ariane denuncerà infatti l’accaduto alla polizia e si dirà pronta a portare Lia in tribunale per aggressione fisica! Inutile dire che tutti al Fürstenhof resteranno disgustati dal comportamento della Kalenberg: come può minacciare la povera Holle dopo tutto quello che quest’ultima ha subito per colpa sua? Ben presto, però, sarà chiaro che il vero obiettivo della dark lady è un altro…

Dopo aver terrorizzato Lia con la prospettiva di un processo, Ariane le offrirà infatti una vita d’uscita che assumerà la forma di un ricatto morale: è pronta a rinunciare alla denuncia se la Holle si scuserà con lei! Una richiesta che sulla carta sembrerà anche ragionevole, ma Lia sarà davvero pronta a chiedere perdono alla donna che le sta rovinando la vita? Seguici su Instagram.